Adidas подтвердил снижение выручки в 2023 году на 5%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германский adidas AG, один из ведущих производителей спортивных товаров в мире, снизил выручку в 2023 году на 5%, до 21,4 млрд евро, сказано в окончательной отчетности компании. Предварительные данные указывали на такую же динамику.

Без учета колебаний валютных курсов выручка adidas не изменилась в годовом выражении, тогда как сама компания ожидала снижения показателя на 1-3%.

Операционная прибыль в минувшем году составила 268 млн евро, как и сообщалось ранее. Это лучше, чем ожидавшийся операционный убыток в 100 млн евро, но хуже прибыли за предыдущий год, когда она составила 669 млн евро.

Чистый убыток от продолжающихся операций составил 58 млн евро против прибыли в 254 млн евро в 2022 году. Компания связывает такой результат с "чрезвычайно высокими" налогами.

В 2024 году adidas прогнозирует операционную прибыль в размере около 500 млн евро. Выручка, по ожиданиям компании, увеличится на 4-6% (mid-single-digit) без учета колебаний валютных курсов.

Совет директоров adidas будет рекомендовать дивиденды в размере 70 евроцентов на акцию, или в общей сложности 125 млн евро, как и годом ранее. В будущем компания планирует вернуться к дивидендной политике, предусматривавшей годовые дивиденды в размере 30-50% чистой прибыли от продолжающихся операций.