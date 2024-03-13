Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:43

Adidas подтвердил снижение выручки в 2023 году на 5%

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Германский adidas AG, один из ведущих производителей спортивных товаров в мире, снизил выручку в 2023 году на 5%, до 21,4 млрд евро, сказано в окончательной отчетности компании. Предварительные данные указывали на такую же динамику.

Без учета колебаний валютных курсов выручка adidas не изменилась в годовом выражении, тогда как сама компания ожидала снижения показателя на 1-3%.

Операционная прибыль в минувшем году составила 268 млн евро, как и сообщалось ранее. Это лучше, чем ожидавшийся операционный убыток в 100 млн евро, но хуже прибыли за предыдущий год, когда она составила 669 млн евро.

Чистый убыток от продолжающихся операций составил 58 млн евро против прибыли в 254 млн евро в 2022 году. Компания связывает такой результат с "чрезвычайно высокими" налогами.

В 2024 году adidas прогнозирует операционную прибыль в размере около 500 млн евро. Выручка, по ожиданиям компании, увеличится на 4-6% (mid-single-digit) без учета колебаний валютных курсов.

Совет директоров adidas будет рекомендовать дивиденды в размере 70 евроцентов на акцию, или в общей сложности 125 млн евро, как и годом ранее. В будущем компания планирует вернуться к дивидендной политике, предусматривавшей годовые дивиденды в размере 30-50% чистой прибыли от продолжающихся операций.

Adidas Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд удовлетворил иск Сбербанка к бывшей украинской "дочке" на 275 млн рублей

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Дивиденды крупнейших компаний мира достигли рекордных $1,66 трлн в 2023 году

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Нефть Brent подорожала до $82,4 за баррель

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Минэнерго США резко повысило прогноз цены Brent в 2024 и 2025 годах

Nord Stream подал в Британии иск к страховщикам за отказ возместить ущерб от взрывов

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Мировой рынок AR/VR-шлемов вырос более чем в 2,3 раза в IV квартале

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи

Минфин РФ допустил обмен акций, заблокированных из-за санкций против СПБ биржи
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });