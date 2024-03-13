Инвесторы ждут 11% дивидендной доходности российского рынка на горизонте года

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Инвесторы в среднем ждут 11% дивидендной доходности российского рынка акций на горизонте года, показал опрос "БКС Мир инвестиций". Как отмечают аналитики, это выше их ожиданий в 10,6% и заметно выше типичных (с точки зрения исторических уровней) 4-8% доходности.

Более 80% участников опроса закладывают до 40% полной доходности рынка на ближайшие 12 месяцев с учетом дивидендов. Пессимистов оказалось не так много: всего 5% ждут падения рынка. Опрос выявил и 7% "сверхоптимистов", которые прогнозируют доходность выше 40%. Подсчет всех ответов показал, что в среднем инвестор закладывает доходность 20% по российскому рынку акций на горизонте 12 месяцев.

В целом, подчеркивают эксперты, дивидендная тема все еще доминирует в сознании инвесторов. "Начиная со второго квартала 2022 года и вплоть до третьего квартала 2023 года дивиденды ушли на второй план, а главной темой был возврат компаний к регулярному раскрытию информации. Мы ожидаем, что 2024 год вновь покажет существенную дивидендную доходность - свыше 10% на ближайшие 12 месяцев", - пишут они. По их мнению, дивидендный сезон в этом году начнется в апреле-мае, но основные отсечки и выплаты с точки зрения веса бумаг в индексе МосБиржи состоятся по большей части в июне-июле.

Как показывает опрос БКС, инвесторы в большинстве случаев реинвестируют полученные дивиденды обратно в акции. В среднем в рынок будут заново вложены 70% дивидендов после подоходного налога (81% до налогов). При этом всего 10% опрошенных готовы реинвестировать в акции до 35% полученных дивидендов. А доля респондентов, планирующих направить на покупку акций свыше 50% вырученных средств, равна 77%. "Такая тенденция позитивна для фондового рынка в целом, ведь приток новых денег дает, при прочих равных, новый импульс для рынка", - отмечают аналитики. "Мы не исключаем, что подобный приток может поддержать волну IPO. Однако, по нашим подсчетам, он абсорбирует не более 0,5-0,8% широкого рынка акций МосБиржи в свободном обращении", - добавляют они.

Порядка 44% опрошенных указали, что после реинвестирования в акции вкладывают оставшиеся дивиденды в консервативные инструменты: ОФЗ, банковские депозиты или недвижимость. Второй по популярности ответ (32%) - "оставшиеся деньги идут на собственные нужды". Более рисковые активы - криптовалюта, производные финансовые инструменты (ПФИ) - не пользуются особой популярностью у инвесторов. Только 8% респондентов готовы вложить в эти инструменты оставшиеся дивиденды.

Более 70% инвесторов называют именно дивиденды наиболее "горячей" темой российского фондового рынка. Вместе с тем рост прибыли и низкая оценка также актуальны для 47% и 40% респондентов соответственно. Чуть менее трети при выборе акций обращают внимание на стабильность бизнеса.

При этом российский рынок все еще сильно зависит от геополитического фактора: почти 85% инвесторов обращают на него внимание при оценке рынка. "Ястребиная" денежно-кредитная политика Банка России временно охлаждает интерес к фондовому рынку в целом, считают эксперты. На фоне высокой ключевой ставки половина инвесторов выделяет монетарную политику в качестве риска для рынка акций. "Мы полагаем, что ставка ЦБ начнет снижаться уже во втором полугодии этого года и даст толчок для роста фондового рынка", - пишут аналитики. Также респонденты выделяют риски рецессии в мировой экономике и регулирования (более 30% опрошенных).

По подсчетам БКС, максимальную доходность по дивидендным историям можно получить при покупке их за 10 недель до предполагаемой отсечки и продаже за день до отсечки с последующим реинвестированием средств в другие активы.

В число топ-5 дивидендных бумаг для инвестирования эксперты инвесткомпании относят акции ПАО "МТС", Сбербанка, "Северстали", "Интер РАО" и "ЛУКОЙЛа".