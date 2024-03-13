S8 Capital возобновил серийный выпуск индустриальных свечей зажигания на бывшем заводе Bosch

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - S8 Capital возобновил серийное производство индустриальных свечей зажигания на выкупленном год назад у германского концерна Bosch заводе в Энгельсе (Саратовская область).

Как сообщается в совместном пресс-релизе регионального Минпромэнерго и ООО "Энгельс Свечи зажигания" (юрлицо завода Meteor Auto), производство индустриальных свечей зажигания для промышленных двигателей, газопоршневых установок и газопоршневых агрегатов возобновлено под новой торговой маркой Meteor.

"Meteor Auto – одно из трех предприятий в мире, выпускающих индустриальные свечи зажигания. Намерены добиться максимальной загрузки оборудования в ближайшие два года и обеспечить полное покрытие потребностей российского рынка, емкость которого оценивается в 50 тыс. промышленных свечей в год", - приводятся в сообщении слова генерального директора ООО "Энгельс Свечи зажигания" Александра Ковальчука.

Отмечается, что смена товарного знака свечей зажигания, выпускавшихся на производственной площадке предприятия, была условием сделки по приобретению российских активов немецкого концерна холдингом S8 Capital.

Завод в Энгельсе производит линейку индустриальных свечей зажигания, которые могут использоваться для разных типов стационарных газовых двигателей. Министерство уточняет, что газопоршневые агрегаты и установки, в которых используются индустриальные свечи, востребованы, например, в качестве мини-электростанций там, где нет главных линий электропередачи, или в качестве резервного источника питания в больницах, дата-центрах, торговых центрах и других учреждениях. Также промышленные свечи нужны в газогенераторных установках, мощный газовый двигатель которых служит приводом компрессора, качающего газ по магистральным газопроводам.

Как сообщалось, в конце апреля прошлого года многопрофильный холдинг S8 Capital завершил сделку по приобретению российских активов Bosch в Энгельсе. К холдингу перешли завод по производству свечей зажигания, завод по производству электроинструментов и площадка по производству котлов отопления. Ребрендинг был проведен в сентябре 2023 года.

S8 Capital объединяет промышленные и высокотехнологические активы из разных секторов экономики.