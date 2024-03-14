МЭА оценило снижение нефтяного экспорта из РФ в феврале в 1,7%

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале упал на 140 тыс. баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем – до 7,6 млн б/с (на 1,7%), а доходы от нефтеэкспорта упали на 0,9% до $15,7 млрд. Влияние снижения объемов экспорта нефти было лишь частично компенсировано ростом цен на нефтепродукты. Об этом говорится в ежемесячном отчете МЭА.

Средние цены на все виды нефти выросли по сравнению с предыдущим месяцем и продолжали превышать ценовой предел G7, в то время как все нефтепродукты, за исключением нафты, торговались ниже price cap. Доходы государственного бюджета выросли в феврале, несмотря на отмену экспортных пошлин на нефть, которая вступила в силу задним числом в прошлом месяце, что отражает более высокие международные цены на нефть.

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