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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Рынок акций РФ просел ниже 3300 п. по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг снизился вторые торги подряд из-за фиксации прибыли игроками после продолжительного роста в преддверии президентских выборов в России, сдерживающим фактором для "медведей" выступила подорожавшая нефть (Brent превысила $85 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3300 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-2,4%); во "втором эшелоне" раллировали акции Росбанка (+22,1%) на новостях о возможной интеграции банка в группу ТКС.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3297 пунктов (-0,7%), индекс РТС - 1133,12 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 подрос до 91,66 рубля (+0,16 рубля).

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