Рынки акций Европы преимущественно снизились в четверг

Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Большинство фондовых индексов крупнейших стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг на сигналах ускорения инфляции в США.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 понизился на 0,18% и составил 506,40 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 опустился на 0,37%, германский DAX - на 0,11%, итальянский FTSE MIB - на 0,29%, испанский IBEX 35 - на 0,66%. Французский CAC 40 вырос на 0,29%.

Как стало известно в четверг, цены производителей (индекс PPI) в США в феврале подскочили на 0,6% относительно января, максимальными темпами с прошлого августа, вместо ожидавшегося роста на 0,3%. В годовом выражении показатель вырос на 1,6% по сравнению с ростом в 0,9% в январе и ожидавшимся повышением на 1,1%.

Между тем розничные продажи в стране в феврале увеличились на 0,6% относительно предыдущего месяца. Эксперты в среднем ожидали роста на 0,8%, по данным Bloomberg. Согласно пересмотренным данным, в январе розничные продажи сократились на 1,1%, а не на 0,8%, как было объявлено ранее.

После публикации статданных оценка участниками рынка вероятности снижения ключевой ставки Федрезерва на 25 базисных пунктов в июне опустилась до 54% с 61%, пишет Trading Economics.

Тем временем инфляция в Швеции в феврале замедлилась до 4,5% по сравнению с 5,4% месяцем ранее, согласно обнародованным в четверг официальным данным. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 4,7%.

Капитализация Deliveroo Plc выросла на 2,4%. Британский сервис доставки еды в 2023 году зафиксировал положительное значение показателя скорректированной EBITDA впервые в своей истории и спрогнозировал дальнейшее увеличение показателя в текущем году.

Рыночная стоимость AstraZeneca снизилась на 0,5% после новостей о покупке французского разработчика препаратов для лечения редких эндокринных заболеваний Amolyt Pharma за сумму до $1,05 млрд.

Акции бельгийского страховщика Ageas подешевели на 0,8%. Британская Direct Line Insurance Group отклонила ее улучшенное предложение о покупке примерно за 3,1 млрд фунтов.

Цена бумаг Hapag-Lloyd AG упала на 15%. Германский оператор контейнерных перевозок в 2023 году сократил чистую прибыль в 5,8 раза, выручку - почти вдвое из-за снижения стоимости перевозок.

Котировки бельгийского пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev опустились на 4,9% на новости, что американская Altria Group планирует разместить 35 млн акций AB InBev. Ожидается, что андеррайтеры размещения получат опцион на покупку еще 5,25 млн бумаг.

Altria владеет в общей сложности 197 млн, или 10%, акций пивоваренного концерна.

Котировки акций крупнейших нефтепроизводителей Европы выросли вслед за ценами на нефть: BP Plc - на 1%, Shell - на 0,4%, TotalEnergies - на 1,6%.