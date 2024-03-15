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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:41

Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря

Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Евро, доллар США и китайский юань заметно ускорили темпы роста на Московской бирже в ходе вечерних торгов в пятницу. Евро поднялся выше 101 руб. впервые с 28 декабря, доллар торгуется по направлению к 93 руб., китайский юань - к 13 руб.

Курс доллара США составил 92,6275 руб. в 17:19, что на 93,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 101,0275 руб., подорожав на 1,2275 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,07 рубля - до 96,41 руб. Курс китайского юаня вырос на 13,25 копейки - до 12,8325 руб.

"Давление на рубль продолжает оказывать вероятное сокращение экспорта в количественном выражении. Это усугубляется возросшими бюджетными расходами, а также сохранением относительно большого оттока капиталов за рубеж. Внушительное подорожание нефти и других сырьевых товаров, произошедшее на этой неделе, способно положительно сказаться на курсе рубля в лучшем случае в начале следующего месяца, когда с лагом во времени рост цен на сырье увеличит поступления валюты от экспорта. За последние два года на российском валютном рынке значительно сократилось количество инвесторов и спекулянтов, которые ранее закладывали в котировки рубля изменение ключевых внешних и внутренних факторов, а также соответствующие ожидания", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Московская биржа
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