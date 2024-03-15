Индекс МосБиржи вырос на 0,1%, индекс РТС упал на 1,2%

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Российские биржевые индексы завершили торги в пятницу разнонаправлено на фоне роста фондовой Европы и на фоне высокой нефти (Brent стабилизировалась вечером выше $85 за баррель), индекс МосБиржи смог превысить рубеж 3300 пунктов за счет резкого ослабления рубля в преддверии президентских выборов в России.

В лидерах роста выступили акции "Ростелекома" (+2,4%), среди аутсайдеров оказались просевшие на финотчетах бумаги "Татнефти" (-2,9%) и "Русала" (-0,7%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 3300,07 пункта, индекс РТС снизился на 1,2% до 1119,66 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 2,1%.

К 18:50 по Москве доллар дорожал на 1,2 рубля, до 92,92 рубля .

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,5-2,8% на фоне подорожания доллара на 2,32 рубля.

Подорожали в пятницу акции "Ростелекома" (+2,4% и +2,1% "префы"), "НЛМК" (+2,1%), расписки OZON (+1,4%), бумаги "Московской биржи" (+1,2%), "МТС" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), Сбербанка (+0,8% и +0,9% "префы"), "Северстали" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,5%), бумаги АФК "Система" (+0,5%), ВТБ (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Норникеля" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Магнита" (+0,1%).

Подешевели акции "Татнефти" (-2,9%), "РусГидро" (-1%), ОК "Русал" (-0,7%), Polymetal (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%), "Полюса" (-0,1%).

Чистая прибыль "Татнефти" в 2023 году выросла на 1,2%, до 287,92 млрд рублей, сообщается в отчете компании по МСФО. Результат оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" на уровне 309,6 млрд рублей. Выручка "Татнефти" выросла на 11,3%, до 1,589 трлн рублей.

Чистая прибыль "Татнефти" по РСБУ в 2023 году сократилась на 1,6% - до 238,11 млрд рублей, говорится в отчете компании. Выручка выросла на 2,6% (до 1,314 трлн рублей), валовая прибыль сократилась на 9,8% (до 398 млрд рублей).

Скорректированная EBITDA "Русала" во втором полугодии 2023 года составила $496 млн, увеличившись на 124% г/г и на 71% к данным предыдущего периода, сообщила компания в пятницу. Консенсус-прогноз по этому показателю составлял $486 млн. За минувший год EBITDA снизилась на 61,2%, до $786 млн.

Во втором полугодии "Русал" получил скорректированный чистый убыток (показатель без учета доли в "Норникеле") в размере $242 млн по сравнению с прибылью $36 млн годом ранее и $315 млн в первом полугодии. За год этот показатель сократился на 90%, до $73 млн. Нормализованная чистая прибыль за полугодие выросла на 10,1%, до $175 млн, за год - упала на 68%, до $702 млн. Чистый долг "Русала" к концу 2023 года снизился на 8%, до $5,78 млрд (с $6,26 млрд).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели торговался разнонаправленно. Во второй половине дня более выраженная слабость рубля помогла активизировать покупателей. Цены на нефть локально проседали из-за усиления доллара на мировом валютном рынке, но вечером Brent отскочила вверх.

Китайские и европейские биржи торговались в основном в умеренном "плюсе", в США индексы просели на фоне неоднозначной статистики по промпроизводству. Начало будущей недели будет отмечено рядом корпоративных новостей. На Мосбирже в понедельник начнутся торги акциями "ТКС Холдинга" (ранее TCS Group), совет директоров Novabev Group даст рекомендации по дивидендам за 2023 год, "Совкомфлот" опубликует годовой отчет по МСФО. Прогноз по индексу МосБиржи на 18 марта - 3250-3350 пунктов, полагает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рынок акций утром снижался, но затем сменил динамику индексов на смешанную. Российские эмитенты публикуют противоречивые отчетности, при этом крупные нефтяные и металлургические компании демонстрируют не самые сильные результаты, а эмитенты несырьевых отраслей (финансового сектора, строительных компаний) показывают мощный рост финансовых результатов. Возобновившееся ослабление рубля оказало негативное влияние на индекс РТС.

Среди лидеров роста в пятницу оказались депозитарные расписки сервиса Headhunter (+3,8%), возможно, в ожидании завершения процедуры редомициляции в Россию. Лидерами понижения оказались бумаги "Группы ЛСР" (-8%), видимо, в связи с фиксацией инвесторами прибыли после выхода сильной отчетности компании. В понедельник индекс МосБиржи может колебаться в коридоре 3300-3400 пунктов, пара USD/RUB может показать динамику в диапазоне 91-93 рубля/$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в пятницу чувствовал себя вполне стабильно, индекс МосБиржи подрос благодаря покупкам в отдельных акциях и ослаблению рубля.

На уходящей неделе индексы МосБиржи и РТС обновили максимумы с 2022 года, после чего перешли к нисходящей коррекции и в итоге завершили пятидневку в небольшом "минусе". На рынке перед подведением итогов президентских выборов в России установилась осторожность, а дивидендные ралли стихли, хотя акции Сбербанка на фоне публикации сильных финансовых результатов за февраль по РСБУ поднимались выше 300 руб. Акционеры Qiwi не одобрили обратный выкуп акций компании, чем спровоцировали их падение. "ТКС Холдинг", акции которого в понедельник вернутся на Мосбиржу после редомициляции, объявил об объединении с Росбанком, которое планируется финансировать главным образом за счет допэмиссии. В то же время ТКС намерен провести обратный выкуп акций (в количестве до 19 млн штук, не более 10% текущего уставного капитала), представил сильные финансовые результаты за 2023 год и планирует до конца года опубликовать долгосрочную стратегию и дивидендную политику. На данный момент имеет смысл дождаться прояснения деталей корпоративных действий ТКС для оценки их влияния на акции, но в целом можно сказать, что банк уверенно движется по пути расширения, считает аналитик.

Финрезультаты "Русала" за II полугодие и весь 2023 год можно оценить как нейтральные, считает Кожухова. Мировые цены на алюминий по-прежнему колеблются около $2200 за тонну, и лишь благодаря девальвации рубля "Русалу" удается получать прибыль, полагает аналитик. Polymetal также представил нейтральные финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год. В мае компания должна объявить новую стратегию, в том числе по дивидендам.

Российский рынок готовится к подведению итогов президентских выборов и сохранению процентной ставки Банка России на уровне 16% на заседании регулятора на следующей неделе, заключила Кожухова.

Как отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарина Саидова, в пятницу на мировых рынках наблюдается смешанная динамика индексов.

В США вышла статистика, показавшая сохранение выраженного инфляционного давления в феврале (индекс цен производителей в феврале вырос на 0,6% м/м при прогнозах роста на 0,3% м/м). Тем временем, розничные продажи в прошлом месяце увеличились на 0,6% м/м, что оказалось выше ожиданий прибавки на 0,5%. Эти данные имеют значение для инвестиционного сообщества и его ожиданий с учетом приближающегося заседания ФРС 19-20 марта.

На российском рынке акций уровнем поддержки с учетом технического перегрева выступает отметка 3275 пунктов, полагает Саидова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-траст" Олега Абелева, сдерживающими для "быков" факторами в пятницу выступили очередная геополитическая эскалация на границе, ожидания возможных провокаций по причине выборов президента, весьма сильные распродажи в ОФЗ, а также активизация деятельности по увеличению налоговой нагрузки для ряда категорий населения.

С понедельника начнутся торги акциями "ТКС Групп" после того, как с 15 февраля были приостановлены торги расписками TCS Group для конвертации бумаг в рамках редомициляции корпорации. Если ранее многие инвесторы опасались навеса предложения в бумагах, то после новостей о слиянии Росбанка с ТКС риск влияния навеса продаж на бумаги снизился. По прошлому опыту с редомициляцией VK, рынок довольно быстро поглощает дополнительные объемы бумаг, и участники рынка будут ориентироваться скорее на перспективы бизнеса, чем на спекулятивные причины. В этой связи в понедельник можно ожидать роста акций TCS Group, считают эксперты.

"Мы рекомендуем покупать бумаги "ТКС Холдинга" долгосрочно, поскольку объединенный банк может занять видное место в секторе. Активы консолидированного банка составят 4,5 трлн рублей, капитал - почти 500 млрд рублей. Это будет банк, который войдет в топ-5 по объему капитала и активов, а также по размеру кредитного портфеля", - отмечают аналитики "Риком-траста".

У банков один конечный собственник, и решение Владимира Потанина интегрировать бизнес для снижения затрат вполне логично. Учитывая, что капитал банка увеличится почти вдвое, возможность кредитовать крупные компании повысится. Кроме того, если ранее ТКС был ориентирован на розничный сегмент, а Росбанк на корпоративный, то теперь функционал одного банка дополнит функционал другого, полагают эксперты.

В Азии в пятницу индексы акций снизились (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi упал на 1,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,1-0,6%), но продолжилось снижение в США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,3-1,1% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая в пятницу влил в финансовую систему 387 млрд юаней ($53,7 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год осталась на уровне 2,5%. С учетом того, что в марте истекает срок погашения кредитов на 481 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 94 млрд юаней. Изъятие средств было зафиксировано впервые с ноября 2022 года, отмечает Trading Economics.

Индекс Empire State Manufacturing, рассчитываемый Федеральным резервным банком Нью-Йорка, упал в марте до минус 20,9 пункта с минус 2,4 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным в пятницу данным. Опрошенные The Wall Street Journal эксперты в среднем ожидали снижения индикатора активности в промышленном секторе штата до минус 6 пунктов.

Объем промышленного производства в США в феврале увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики ожидали сохранения показателя на январском уровне, по данным Trading Economics. В январе, согласно пересмотренным данным, промпроизводство упало на 0,5%, в то время как ранее было объявлено о сокращении на 0,1%.

На нефтяном рынке в пятницу цены вяло корректируются после роста накануне до максимальных отметок с начала ноября.

К 18:50 по Москве майские фьючерсы на Brent дешевели на 0,3%, до $85,18 за баррель (+1,7% накануне), апрельские фьючерсы на WTI дешевели на 0,3% до $80,98 за баррель (+1,9% в четверг).

С начала недели нефть подорожала примерно на 4% благодаря признакам высокого спроса в США и "бычьим" прогнозам аналитиков относительно объемов потребления топлива в этом году, пишет Trading Economics.

Международное энергетическое агентство в четверг повысило прогноз спроса на нефть в 2024 году на 200 тыс. баррелей в сутки - до 103,2 млн б/с. В том числе оценка потребления нефти в первом квартале была улучшена на 400 тыс. б/с - до 102 млн б/с, прогноз на второй и третий кварталы увеличен на 200 тыс. б/с, до 103 и 104 млн б/с соответственно.

Во "втором эшелоне" на "Мосбирже" подорожали акции Росдорбанка (+8,4%), ПАО "РБК" (+7,6%), ПАО "Наука-связь" (+5,3%), банка "Кузнецкий" (+4,3%), расписки HeadHunter (+3,8%), Globaltrans (+3,4%), акции SFI (+2,7%), ПАО "Южуралзолото" (+2%).

Совет директоров ПАО "Группа Позитив" (+0,9%, до 2517 рублей) (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) рекомендовал акционерам выплатить первые дивиденды за 2023 год в размере 47,3 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

"Согласно дивидендной политике, утвержденной в октябре 2023 года, Positive Technologies планирует суммарно в течение года направлять на дивиденды от 50% до 100% от суммы NIC за предыдущий год, - говорится в сообщении компании. - В рамках первой выплаты по итогам 2023 года предполагается направить на дивиденды 35% от суммы NIC". Всего на выплату первых дивидендов совет директоров компании рекомендует направить 3,1 млрд рублей.

В Positive отметили, что исходя из прогнозируемых до конца первого квартала оплат отгрузок, сумма NIC по итогам 2023 года может составить около 8,5 млрд рублей.

Подешевели в пятницу акции "Группы ЛСР" (-8%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (-7,4% и -6,8% "префы"), Росбанка (-2,6%), "ЭЛ5-Энерго" (-2,2%), ПАО "Евротранс" (-2,1%).

Накануне котировки Росбанка взлетели на 22,1% на новостях, что совет директоров МКПАО "ТКС Холдинг" предложит акционерам рассмотреть интеграцию Росбанка в группу "ТКС Холдинг", что позволит значительно усилить позиции группы на финансовом рынке.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 49,16 млрд рублей (из них 6,67 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,83 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 5,3 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").