Минфин перечислил НРД 4 млрд рублей для выплаты купона по евробондам "Россия-2043"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Минфин в соответствии с указом президента от 9 сентября 2023 года перечислил в "Национальный расчетный депозитарий" (НРД) 4 млрд рублей (эквивалент $44,1 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям РФ со сроком погашения в 2043 году, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях.