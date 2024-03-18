Рынок акций РФ начал неделю со смешанной динамики "фишек"

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с консолидации при смешанной динамике цен blue chips на фоне дорожающей нефти (Brent превысила $86 за баррель) и политической стабильности в России после прошедших президентских выборов; индекс МосБиржи просел ниже 3300 пунктов из-за укрепления рубля. Стабилизировались при рекордных оборотах бумаги "ТКС Холдинга" на первых торгах после завершения процесса редомициляции, раллировали акции Росбанка (+9,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3296,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1129,5 пункта (+0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,4%.

Доллар к 18:50 по Москве упал до 91,93 рубля (-0,98 рубля).

Голосование на выборах президента РФ проводилось в течение трех дней – с 15 по 17 марта. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов избирателей по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных ЦИК.

Путин выразил удовлетворение работой правительства и других государственных структур и заявил, что не намерен спешить с кадровыми перестановками.

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