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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

РЖД подготовят контракт на восстановление ж/д инфраструктуры Кубы

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" в 2024 г. планирует подготовить контракт по проекту восстановления железнодорожной инфраструктуры Кубы и не исключает возможности его подписания в этом году, сообщил журналистам первый замглавы компании Сергей Павлов в кулуарах международной выставки TransRussia в Москве.

"Мы планируем начать процесс реконструкции железнодорожной инфраструктуры Кубы", - сказал он, отвечая на вопрос о возобновлении сотрудничества с Кубой.

"В этом году мы будем формировать и структурировать этот проект. Ситуация же изменялась, много лет прошло. Поэтому нам надо посмотреть, что у них там сделано, что требуется сделать. То есть, мы его переформатируем в рамках выполнения решения правительства. И в этом году, наверное, мы уже подготовим контракт", - сообщил Павлов.

На вопрос, готовится ли контракт для подписания в следующем году, Павлов ответил: "Ну, может быть, и в этом".

Ранее в марте вступило в силу соглашение между Россией и Кубой по модернизации ж/д инфраструктуры.

В декабре 2020 г. в интервью корпоративной газете Павлов сообщал, что из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе РЖД были вынуждены на время приостановить проект модернизации железнодорожной инфраструктуры на острове, но рассчитывают на возобновление работ после стабилизации ситуации.

РЖД Сергей Павлов Куба
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