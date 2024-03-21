Рынок акций РФ в четверг превысил 3285п по индексу МосБиржи

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в четверг смог подрасти на фоне позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и замедления укрепления рубля, сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая нефть (Brent опустилась к $85,3 за баррель); индекс МосБиржи превысил 3285 пунктов во главе с бумагами АФК "Система" (+3,8%) и металлургических компаний, аутсайдерами выступили бумаги ПАО "ТКС Холдинг" (-2,8%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3286,69 пункта (+0,6%, утром индекс поднимался выше 3297 пунктов), индекс РТС - 1124,53 пункта (+1%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,4%.

Доллар к 18:50 стоил 92,08 рубля (-0,17 рубля), днем курс опускался в район 91,4 руб.

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