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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Х5 в IV квартале нарастила скорректированную EBITDA в 1,5 раза

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Скорректированная EBITDA X5 Retail Group в IV квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,7% - до 54,74 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по показателю составила 6,2% против 5,2% в IV квартале 2022 года.

Чистая прибыль группы выросла в три раза - до 19,03 млрд рублей.

Валовая прибыль X5 увеличилась в отчетном периоде на 34,4% - до 212,34 млрд рублей; маржа показателя составила 24,1% против 22,4% годом ранее. Рост валовой рентабельности произошел в основном за счет увеличения коммерческой рентабельности на фоне эффекта низкой базы в IV квартале 2022 г. и оптимизации ассортимента в "Пятёрочке", отмечает компания.

Квартальная выручка группы выросла на 25% в годовом выражении - до 881,22 млрд рублей - на фоне роста торговых площадей, LfL-продаж и увеличения продаж цифровых бизнесов X5.

Коммерческие, общие и административные расходы (за вычетом расходов на амортизацию, обесценение, LTI, выплаты на основе акций и эффекта трансформации "Карусели") увеличились как процент от выручки с 18% до 18,6% год к году.

По итогам 2023 года скорректированная EBITDA выросла на 15%, до 217,95 млрд рублей. Рентабельность по году составила 6,9% против 7,3% в 2022 году.

Валовая прибыль в течение 2023 года увеличилась на 20,9% и составила 757,78 млрд рублей. Чистая прибыль продемонстрировала рост в 1,7 раза, до 90,28 млрд рублей.

На 31 декабря чистый долг составил 187,45 млрд рублей; соотношение чистый долг/EBITDA - 0,87x против 1,02x на конец декабря 2022 года.

X5 Retail Group N.V. управляет магазинами "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик", развивает проекты Vprok.ru, 5Post, экспресс доставку и "Много лосося". На 31 декабря 2023 года под управлением компании находились 21 308 магазинов "Пятёрочка", 972 супермаркета "Перекрёсток", 1 500 "жёстких" дискаунтеров "Чижик" и 610 магазинов "Красный Яр" и "Слата".

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