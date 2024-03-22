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Банк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал

Банк России ожидает, что пик годовой инфляции придется на второй квартал
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Пик текущей инфляции в РФ был пройден осенью 2023 года, пик годовой инфляции ожидается в течение второго квартала 2024 года, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

"Пик текущей инфляции (месячной с поправкой на сезонность - ИФ), на наш взгляд, пройден осенью (2023 года - ИФ), но в годовых цифрах пик инфляции может быть во втором квартале (2024 года - ИФ)", - сказала она.

По оценке ЦБ, инфляция в РФ в годовом выражении на 18 марта равнялась 7,7%.

ЦБ в пятницу подтвердил свой прогноз по инфляции в РФ на 2024 год на уровне 4-4,5%.

Минэкономразвития ожидает (прогноз от сентября) инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2024 году составляет 5,2%.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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