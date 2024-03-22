Рынок акций в пятницу просел в район 3270п по индексу МосБиржи на сигналах от ЦБ

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу снизился на фоне разнополярных внешних сигналов, ожидаемого решения ЦБ РФ оставить неизменной ключевую ставку на уровне 16% годовых и сигнала регулятора о продолжительном поддержании жестких денежно-кредитных условий для возврата инфляции к цели. Индекс МосБиржи опустился в район 3270 пунктов, при этом локомотивом отката выступили бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,9%) после рекомендаций менеджмента по размеру финальных дивидендов НК за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3273,49 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1113,05 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 вырос до 92,64 рубля (+0,58 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи опустились на 0,6-0,8% на фоне снижения доллара на 0,26 рубля.

Банк России отметил, что текущее инфляционное давление постепенно ослабевает, но остается высоким. Внутренний спрос продолжает значительно опережать возможности расширения производства товаров и услуг, жесткость рынка труда вновь усилилась. Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике, заявляет ЦБ.

Банк России по-прежнему ожидает, что инфляция в 2024 году снизится до 4-4,5% и будет находиться вблизи таргета в дальнейшем, говорится в релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что Банк России по-прежнему считает возможным приступить к снижению ключевой ставки скорее во втором полугодии.

Подешевели в пятницу акции "Аэрофлота" (-1,8%), ПАО "Полюс" (-1,5%), "Мечела" (-1,3%), "Газпром нефти" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), расписки OZON (-1%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,9%, до 7350 рублей), "Газпрома" (-0,8%), "МТС" (-0,8%), "Магнита" (-0,6%), "Ростелекома" (-0,6%), ВТБ (-0,5%), АФК "Система" (-0,5%), "ММК" (-0,4%), "Роснефти" (-0,3%), "ТКС Холдинг" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Северстали" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), Polymetal (-0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" предложил выплатить финальные дивиденды за 2023 год в размере 498 рублей на акцию (за 9 месяцев 2023 года было выплачено 447 рублей на акцию), тогда как консенсус-прогноз предполагал выплаты в размере 686,4 рубля на акцию. Реестр для получения дивидендов НК закрывается 7 мая.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,7%), "Московской биржи" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "АЛРОСА" (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%), "Яндекса" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,5%), "РусГидро" (+0,4%), "ОК РУСАЛ" (+0,4%).

Скорректированная EBITDA X5 Retail Group (+0,4%) в IV квартале 2023 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,7% - до 54,74 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Чистая прибыль группы выросла в 3 раза - до 19,03 млрд рублей.

Однако сдерживающим фактором для роста расписок X5 в пятницу выступили новости, что наблюдательный совет компании не будет объявлять выплату дивидендов акционерам по итогам 2023 года. Решение связано с ограничениями, которые не позволяют X5 направлять средства из российских "дочек" в нидерландскую материнскую компанию, говорится в отчетности компании.

Комментарии аналитиков

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций в конце недели скорректировался вниз - сказались "фактор пятницы", спад цен на сырьевые товары, жесткость сигналов ЦБ РФ по итогам заседания и откат тяжеловесных акций "ЛУКОЙЛа" на дивидендных новостях.

Оптимизма на внешних площадках поубавилось. "Голубиная" риторика Федрезерва США совсем недолго подогревала общерыночный риск-аппетит. Китайские биржевые индексы потеряли около 1%, в "минусе" стартовали торги в США. Индекс доллара DXY превысил 104 пункта, что оказало давление на сырьевые котировки.

В начале следующей недели инвесторы будут оценивать статданные по продажам нового жилья за февраль. Понедельник - последний день для попадания в реестр акционеров "НОВАТЭКа", имеющих право на получение дивидендов за 2023 год. "Краткосрочно мы ожидаем возвращения индекса МосБиржи выше 3300 пунктов. Затруднить подъем могут острая геополитика, а также склонность рубля к укреплению в свете прохождения через пик налоговых платежей. Прогноз по индексу МосБиржи на 25 марта - 3235-3325 пунктов", - считает Бахтин.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в пятницу российский фондовый рынок открылся смешанной динамикой "фишек", которая во второй половине дня сменилась достаточно сильным падением.

Намека в сопроводительном комментарии к заседанию ЦБ РФ на конкретные сроки перехода к смягчению ДКП не прозвучало, а глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции заявила, что снижение ключевой ставки будет возможно только во втором полугодии - это расстроило не только фондовый, но и валютный рынок, отмечает аналитик.

Среди лидеров роста на фондовом рынке оказались акции транспортной корпорации "ДВМП" (+5,2%), видимо, в связи с оптимистичными заявлениями менеджмента относительно ряда сделок по покупке новых активов и увеличения численности флота. Просели акции МКПАО "ВК" (-3,4%), возможно, из-за объявлений о новых приобретениях на фоне увеличения чистого убытка компании по МСФО за 2023 год, отметила аналитик.

В понедельник индекс МосБиржи покажет движение в коридоре 3200-3300 пунктов, пара USD/RUB может провести торговый день в диапазоне 91-93 руб./$1, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в пятницу к окончанию основных торгов вышел в ощутимый "минус" на фоне динамики рубля и перспективы продолжительного сохранения высоких процентных ставок в стране для возвращения инфляции к целевым уровням.

Акции Мосбиржи (215,64 рубля) на неделе обновили исторический максимум 217 руб. и сохраняют уверенность перед выплатой дивидендов за 2023 год в размере 17,35 руб. на акцию с текущей доходностью 8% (выше средней в этом сезоне). Акционеры "Сургутнефтегаза", тем временем, продолжают ждать объявления о дивидендах. "Яндекс" (3905 рублей) на этой неделе впервые с февраля 2022 года протестировал психологически важную отметку 4000 руб., которую, впрочем, удержать пока не удалось.

Акции "ВК" в пятницу развивали нисходящую коррекцию после публикации накануне слабых финансовых результатов за весь 2023 год и IV квартал по МСФО. "Сегежа Групп" (-2,3%) в пятницу сообщила о получении чистого убытка за 2023 год по МСФО в размере 15,98 млрд руб. против прибыли в 6 млрд руб. годом ранее и не исключила докапитализации в этом году для снижения высокой долговой нагрузки. Глава компании выразил уверенность в успешном разрешении долгового вопроса до конца 2024 года.

Зарубежные фондовые площадки в пятницу находились в стадии сдержанной нисходящей коррекции, консолидируясь после достижения рекордных максимумов на надеждах смягчения тона ключевых центральных банков во II полугодии. Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю вблизи поддержек 3260 пунктов и 1105 пунктов, уход ниже которых может предвещать движение в район 3190 и 1080 пунктов (нижние полосы Боллинджера дневных графиков). Вопрос доходности беспокоит рынок, но не отменяет возможных ралли в акциях роста или дивидендных историях, особенно в период апреля-мая, когда о выплатах должна объявить оставшаяся часть эмитентов, среди которых можно отметить прежде всего Сбербанк, МТС, "Ростелеком" и нефтяные компании, считает Кожухова.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, позиция ЦБ РФ в целом была ожидаемой для рынка с учетом того, что регулятор неоднократно заявлял о сохранении инфляционных рисков.

Из акций в дальнейшем будут интересны "дивидендные аристократы" - бумаги компаний, которые стабильно платят дивиденды. Пусть они будут не рекордного размера, важна стабильность выплат. Также интерес для покупок представляют ОФЗ и корпоративные облигации с рейтингом не ниже "ВВВ" с постоянным купоном. В краткосрочной перспективе лучшим выбором будут флоатеры, которые привязаны к ставке RUONIA или ставке ЦБ РФ. Лаг снижения ставки сдвигается ближе ко II полугодию, поэтому покупать выпуски с постоянным купоном на короткий срок невыгодно - по ним цена в коротком промежутке времени расти не будет, полагает аналитик.

Решение ЦБ РФ по ставке несильно изменило валютные курсы. Рубль продолжает торговаться в диапазоне 90-92 руб./$1, что контролируется высокой текущей ставкой и продолжающимися со стороны ЦБ валютными интервенциями, считает Абелев.

Фондовые индексы США и Азии

В Азии в пятницу индексы акций преимущественно снизились (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX Australia снизился на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 2,2%), в Европе динамика смешанная (индекс CAC 40 просел на 0,2%, DAX и FTSE растут на 0,2-0,7%), проседают США (индексы к 18:50 потеряли 0,02-0,4% во главе с Dow).

Давление на азиатские рынки оказало укрепление доллара США в связи с растущими ожиданиями, что крупные мировые ЦБ перейдут к смягчению денежно-кредитной политики раньше, чем ФРС. Ранее на этой неделе ФРС сохранила базовую ставку на прежнем уровне, а швейцарский ЦБ неожиданно снизил ставку.

Народный банк Китая (НБК) в пятницу опустил справочный курс юаня максимально с начала февраля, что было воспринято трейдерами как сигнал того, что ЦБ дает "зеленый свет" ослаблению нацвалюты в условиях неравномерного экономического роста.

Вышедшие в Японии в пятницу статданные показали, что инфляция в стране усиливается, и это говорит в пользу недавнего решения Банка Японии об отказе от политики отрицательных процентных ставок.

Нефть

На нефтяном рынке в пятницу цены почти отыграли утреннее снижение.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 в пятницу составила $85,71 за баррель (-0,1% и -0,2% накануне), майская цена WTI - $81,01 за баррель (-0,1% и -0,3% в четверг).

Во вторник, 19 марта, цены на нефть поднимались до максимумов с октября, однако к пятнице весь рост, отмеченный в начале недели, был нивелирован.

Давление на нефтяной рынок оказали сигналы спада в промышленном секторе еврозоны, а также укрепление доллара США, отмечает Market Watch. Кроме того, некоторые трейдеры предпочли зафиксировать прибыль после подъема рынка в начале недели.

Промышленный PMI в еврозоне, рассчитываемый HCOB и S&P Global, в марте упал до 45,7 пункта с 46,5 пункта в феврале. Консенсус-прогноз экспертов предполагал рост показателя до 47 пунктов. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о спаде активности в промышленном секторе.

Снижение цен на нефть также связано с укреплением доллара на итогах заседания Федрезерва, который предполагает, что ставка в ближайшие два года будет находиться на более высоких уровнях, чем ожидалось ранее.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-10,7% и -8,9% "префы"), Росбанка (-6,6%), SFI (-5,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-4,1%), акции ПАО "ММЦБ" (-3,5%), "ВК" (-3,4%).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group (-2,3%) по итогам IV квартала 2023 года ожидаемо получил чистый убыток по МСФО в размере 5,55 млрд рублей против убытка за аналогичный период 2022 года на уровне 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA упал в годовом выражении в 1,9 раза - до 2,28 млрд рублей с 4,35 млрд рублей в IV квартале 2022 года. Выручка при этом выросла на 45%, составив 24,78 млрд рублей против 17,1 млрд рублей годом ранее.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики шести инвестбанков прогнозировали чистый убыток Segezha по итогам IV квартала на уровне 5,2 млрд рублей, OIBDA - 2,4 млрд рублей, выручку - 24,6 млрд рублей.

По итогам всего 2023 года чистый убыток Segezha по МСФО составил 15,98 млрд рублей против чистой прибыли в 2022 году на уровне 6,05 млрд рублей.

Чистая прибыль "Нижнекамскнефтехима" (-1,1%) по РСБУ в 2023 году сократилась до 22,6 млрд руб. против 47,8 млрд руб. годом ранее, сообщила компания в отчете в пятницу.

Выросли в пятницу акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+12,5%), ПАО "РБК" (+9,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+5,2%), ПАО "Яковлев" (+4,1%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (+2,7%), "Русснефти" (+2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 88,26 млрд рублей (из них 21,67 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 8,86 млрд рублей на бумаги "ТКС Холдинг" и 7,15 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).