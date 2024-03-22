РЖД объявили о начале подготовки к замещению части выпусков евробондов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) объявило о начале процесса подготовки к замещению части находящихся в обращении еврооблигаций компании.

Ранее на этой неделе ЦБ РФ сообщил о регистрации двух выпусков замещающих облигаций РЖД – это выпуски с погашением в 2026 году, номинированные в рублях и швейцарских франках.

Информация об условиях и сроках сбора оферт и документов, необходимых для совершения соответствующих сделок по приобретению замещающих облигаций этих двух выпусков, будет раскрыта дополнительно в марте, говорится в опубликованном в пятницу сообщении РЖД.

Для еще четырех выпусков евробондов компании сроки и условия размещения замещающих облигаций будут зависеть от регистрации выпусков Банком России и принятия других необходимых решений в соответствии с законодательством. Это выпуск с погашением в 2025 году и два выпуска с погашением в 2028 году в рублях, а также евробонды в швейцарских франках с погашением в 2028 году. Пока РЖД планируют начало замещений этих евробондов с учетом возможной регистрации выпусков замещающих облигаций в апреле-июне 2024 года.

Для выпуска рублевых евробондов с погашением в октябре 2024 года РЖД в январе этого года получили разрешение правительственной комиссии не выпускать замещающие бонды (погашение евробондов в 2024 году - один из критериев для освобождения от замещения - ИФ) и продолжат осуществлять выплаты держателям, чьи права учитываются российскими депозитариями, напрямую, следует из сообщения компании.

Порядок исполнения обязательств по евробондам в швейцарских франках с погашением в 2025 году, евробондам в евро с погашением в 2027 году, евробондам в фунтах стерлингов с погашением в 2031 году и по "вечным" евробондам в швейцарских франках будет определен "с учетом решения подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, на рассмотрении которой находятся заявления заемщика по указанным четырем выпускам", говорится в сообщении.

Российские компании и банки согласно опубликованному в мае прошлого года президентскому указу должны были до конца 2023 года в обязательном порядке разместить замещающие облигации. Часть из них в обозначенный дедлайн уложиться не смогла, и 18 декабря срок обязательного замещения был продлен на полгода - до 1 июля 2024 года. Получить разрешение не замещать евробонды можно в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

У РЖД среди корпоративных заемщиков сейчас в обращении находится наибольшее количество выпусков еврооблигаций, потенциально подпадающих под обязательное замещение. Компания впервые прокомментировала свои планы относительно замещения еврооблигаций.