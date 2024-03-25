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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 11:17

Goldman ждет роста цен на сырье в мире в 2024 году на снижении процентных ставок

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Аналитики Goldman Sachs Group ожидают повышения цен на сырье в 2024 году, поскольку центральные банки США и Европы перейдут к снижению процентных ставок, что поддержит промышленный и потребительский спрос.

По их мнению, сырьевые товары могут подорожать на 15% в 2024 году на фоне снижения стоимости заимствований, восстановления производства и сохранения геополитических рисков, сообщает Bloomberg.

"Мы видим, что снижение ставок в США в условиях отсутствия рецессии приводит к увеличению сырьевых цен, при этом наиболее сильно растут металлы (в частности, медь и золото), за которыми следует нефть", - говорится в сообщении банка. При этом положительный эффект от "более мягких финансовых условий имеет тенденцию к усилению".

По прогнозу Goldman Sachs, в конце 2024 года медь будет стоить около $10 тысяч за тонну, алюминий - $2,6 тысячи за тонну, золото - $2,3 тысячи за унцию. Медь сейчас торгуется на уровне $8,88 тысячи за тонну, алюминий - $2,3 тысячи за тонну, золото - $2166 за унцию.

Умеренно "бычий" прогноз Goldman Sachs перекликается с ожиданиями других экспертов. Так, представители Macquarie ранее в марте заявили, что сырьевой рынок вступает в новый цикл подъема, чему способствует сокращение поставок и подъем мировой экономики. В Carlyle Group ожидают роста цен на нефть после того, как Федеральная резервная система снизит ставки. Аналитики JPMorgan в свою очередь видят потенциал для подорожания золота до $2,5 тысячи за унцию в 2024 году.

Эксперты Goldman Sachs по-прежнему пессимистично оценивают перспективы металлов, которые используются при производстве аккумуляторов, включая никель, кобальт и карбонат лития.

Goldman Sachs JPMorgan США Macquarie ФРС
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