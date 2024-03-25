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Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года

Аналитики Goldman спрогнозировали рост индекса S&P 500 до 6000 пунктов к концу года
Фото: Getty Images

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Американский фондовый индекс S&P 500 может достичь отметки в 6000 пунктов к концу 2024 года в случае продолжения ралли крупнейших компаний IT-сектора, полагают аналитики банка Goldman Sachs Group под руководством Дэвида Костина. Это оптимистичный сценарий банка, отмечает MarketWatch.

Чуть менее позитивный сценарий предусматривает подъем S&P 500 до 5800 пунктов, если котировки остальных компаний американского рынка попытаются нагнать IT-гигантов. Для реализации такого сценария потребуется "изменение прогноза относительно процентных ставок в США в отсутствие ухудшения ситуации в экономике".

Базовый сценарий предусматривает, что индекс завершит год на уровне 5200 пунктов. Это ниже, чем уровень на закрытие прошлой недели, когда индикатор составил 5234,18 пункта.

Наконец, негативный сценарий Goldman предполагает, что крупные IT-компании не оправдают ожиданий рынка, потянув за собой вниз весь остальной рынок. В таком случае S&P 500 может к концу года упасть до 4500 пунктов.

Goldman Sachs США S&P 500 Дэвид Костин
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