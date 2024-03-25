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РЖД 29 марта начнут замещение двух выпусков евробондов с погашением в 2026 году

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) 29 марта начнет замещение локальными облигациями двух выпусков евробондов с погашением в 2026 году, номинированных в рублях и швейцарских франках, следует из сообщения компании.

Оферты и документы, необходимые для совершения соответствующих сделок по приобретению замещающих облигаций серий ЗО26-2-Р и ЗО26-1-ФР, принимаются от держателей еврооблигаций в период с 11:00 (по Москве) 29 марта до 18:00 9 апреля, говорится в сообщении.

Держатели еврооблигаций должны обратиться в российский депозитарий, в котором учитываются их права владения долговыми бумагами, для сбора подтверждающих документов, и направить самостоятельно или через уполномоченное лицо в рабочие дни оригиналы документов, необходимые для замещения, предварительно предоставив копии в электронном виде. Оферты будут формироваться посредством электронной формы с 29 марта, уточняет компания.

РЖД
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