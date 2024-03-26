Рубль стабилен относительно доллара и юаня в условиях отсутствия ярких сигналов к движению

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Доллар и юань едва заметно прибавляют на Московской бирже на старте торгов во вторник, рубль не меняется в условиях отсутствия ярких сигналов к движению.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,645 руб./$1 (+6,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 13,11 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,7 коп. - до 12,784 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта стабильна в ожидании новых ярких стимулов к движению. Нефтяные котировки и мировые фондовые рынки чуть колеблются, в основном показывая слабую отрицательную динамику. При этом компании-экспортеры начинают подготовку к налоговым выплатам месяца: 28 марта им предстоит перечислить основные налоги в бюджет РФ.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник снижением. Рынок взял передышку в начале последней недели первого квартала, которая будет короткой в связи с пасхальными праздниками.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на окончательные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал, а также отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $86,71 за баррель, что на 0,03% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $81,92 за баррель, что на 0,04% ниже относительно итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах во вторник в основном немного снижаются. Японский Nikkei 225 теряет 0,07%, китайский CSI300 - 0,04%, гонконгский Hang Seng - 0,04%, южнокорейский Kospi подрастает на 0,7%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,45%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,09%.