Цена акции "ОГК-2" в рамках допэмиссии составляет 55,63 копейки

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Стоимость одной обыкновенной акции ПАО "ОГК-2" дополнительного выпуска составляет 55,63 копейки, говорится в материалах компании.

"Цена размещения дополнительных акций ПАО "ОГК-2", в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций: 0,5563 рубля за одну акцию", - сообщает компания.

Энергокомпания также отмечает, что ЦБ принял решение о госрегистрации допвыпуска 14 марта. Акции размещаются по закрытой подписке.

В октябре 2023 года акционеры "ОГК-2" одобрили допэмиссию 48,3 млрд акций номинальной стоимостью 17,5 млрд рублей (0,3627 рубля за акцию). Сообщалось, что акции будут размещены по закрытой подписке в пользу ООО "ГЭХ Инжиниринг", а допэмиссия будет оплачена денежными средствами или путем зачета денежных требований к ПАО "ОГК-2". Таким образом, учитывая определенную стоимость одной акции допвыпуска в размере 55,63 копейки, "ОГК-2" может привлечь до 26,86 млрд рублей.

Ранее компания сообщала лишь о порядке расчета цены допэмиссии в двух вариантах. В первом варианте ценой размещения могла стать средневзвешенная цена по результатам торгов на последний торговый день, предшествующий дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Второй вариант предусматривал расчет средневзвешенной цены по результатам торгов акциями за 3 месяца, предшествующих дате направления уведомления о наличии у акционеров преимущественного права приобретения дополнительных акций.

Предполагалось, что в качестве цены размещения будет выбрано наименьшее значение, при этом оно не может быть ниже номинальной стоимости акций.

Акционерный капитал "ОГК-2" составляет 40,1 млрд рублей, он разделен на 110,44 млрд акций номиналом 0,3627 рубля. По состоянию на конец 2021 года 73,42% акций компании принадлежало "Центрэнергохолдингу", еще 7,54% - "Газпром энергохолдингу" (включает в себя "Центрэнергохолдинг").

В состав "ОГК-2" входят 12 ТЭС общей мощностью 16,3 ГВт.

"ГЭХ Инжиниринг", как и "ОГК-2", входит в "Газпром энергохолдинг".