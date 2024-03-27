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Фондовые индексы США завершили торги снижением

Фондовые индексы США завершили торги снижением
Фото: Брайан Смит/РИА Новости

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Американский рынок акций, уверено поднимавшийся в начале торгов во вторник, завершил сессию в минусе на фоне неоднородных статданных.

Так, объем заказов на товары длительного пользования в Штатах в феврале увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем после январского падения на 6,9%. Эксперты в среднем прогнозировали рост заказов на 1,1%, по данным Trading Economics.

Между тем, индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в марте опустился до минимальных за 4 месяца 104,7 пункта. Февральское значение индекса было пересмотрено с существенным понижением - до 104,8 пункта со 106,7 пункта.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет о доходах и расходах американцев за февраль, включающий ключевой показатель инфляции, который отслеживает Федеральная резервная система (ФРС). Минторг США опубликует этот отчет в пятницу, когда американские биржи будут закрыты (Страстная пятница). В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее снижения Федрезервом в июне оценивается рынком в 64%, по данным CME FedWatch.

Акции 3M Co. подешевели на 2,1% по итогам торгов. Компания сообщила во вторник, что согласовала с более чем 99% истцов условия урегулирования претензий, полученных ею в рамках дела о неисправных берушах. По условиям соглашения, совокупные выплаты 3M в связи с этим делом в период с 2023 года по 2029 год составят до $6 млрд, говорится в сообщении компании. Необходимые средства ранее были зарезервированы компанией на эти цели.

Стоимость бумаг United Parcel Service Inc. (UPS) упала на 8,2%, несмотря на сильный долгосрочный прогноз, озвученный компанией в рамках встречи с инвесторами и аналитиками. Крупнейшая в мире служба экспресс-доставки обнародовала ориентиры для развития на следующие три года, в частности, она рассчитывает получить выручку в диапазоне $108-114 млрд в 2026 году. Средний прогноз опрошенных LSEG аналитиков для этого показателя составляет $102,1 млрд.

Котировки акций IT-гигантов завершили торги во вторник в минусе: бумаги Nvidia Corp. подешевели на 2,6%, Apple Inc. - на 0,7%, Amazon.com Inc. - на 0,8%, Meta Platforms (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) - на 1,4%.

Стоимость акций Krispy Kreme Inc. подскочила на 39,4% на информации о заключении компанией партнерского соглашения с McDonald's Corp. В соответствии с соглашением, пончики Krispy Kreme будут продаваться во всех заведениях сети McDonald's на территории Соединенных Штатов.

Бумаги McDonald's практически не изменились в цене по итогам торгов.

Акции McCormick & Co. подорожали на 10,5%. Производитель специй и приправ в первом квартале 2024 финансового года увеличил чистую прибыль на 19%, при этом скорректированный показатель и выручка превзошли ожидания рынка.

Цена бумаг Trump Media & Technology Group Corp., материнской компании соцсети Дональда Трампа Truth Social, выросла на 16% к закрытию рынка. В понедельник было объявлено о завершении слияния компании Трампа со SPAC (Digital World Acquisition Corp.), после чего акции начали торговаться под новым тикером - DJT. Стоимость бумаг новой компании по итогам дебютных торгов в понедельник выросла на 35%.

Индекс Dow Jones Industrial Average во вторник опустился на 31,31 пункта (0,08%) и составил 39282,33 пункта.

Standard & Poor's 500 снизился на 14,61 пункта (0,28%) - до 5203,58 пункта.

Nasdaq Composite уменьшился на 68,77 пункта (0,42%) и составил 16315,7 пункта.

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