Выпуск золота в РФ в феврале вырос на 23,4%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия в феврале 2024 года увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 23,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

К уровню января показатель подскочил на 51,2%.

В общей сложности по итогам первых двух месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 16,3%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.