"Алкогольная группа Кристалл" в январе-феврале увеличила выручку на 39% до 496 млн руб

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Алкогольная группа Кристалл" ("АГК"), основным производственным активом которого является ООО "Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл", в январе-феврале получило выручку (за вычетом акциза и НДС) в размере 496 млн рублей, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе компании.

Из них на выручку от продажи ликеро-водочных изделий пришлось 106 млн рублей, это в 1,7 раза больше прошлогоднего.

Компания также сообщила, что общие продажи продукции за два месяца составили 1,533 млрд рублей, что на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе продажи ликеро-водочных изделий выросли на 62% до 194 млн рублей.

В январе-феврале этого года "АГК" отгрузила 326 тыс. декалитров (дал) продукции, что на 46% больше прошлогоднего. Основная доля пришлась на отгрузки водки – 284 тыс. дал, что на 42% больше, чем годом ранее. В то же время темпы роста отгрузок ликеро-водочных изделий гораздо выше – более чем в 1,8 раза, до 42 тыс. дал.

Как заявил основатель и совладелец ПАО "АГК" Павел Победкин, слова которого приведены в пресс-релизе, значительный рост производственных и финансовых показателей по ликеро-водочным изделиям во многом связан с эффектом низкой базы.

"В прошлом году мы только переориентировали фокус стратегического развития на этот сегмент. Перспективы дальнейшего роста связаны с расширением купажного цеха, нынешние мощности по очистке на сегодня уже задействованы на 100%. Его строительство должно закончиться в июле 2024 года, - сказал он. - Кроме того, в течение ближайших 4-5 месяцев планируем установку линий под новый тип продукции, о котором расскажем позже. Это существенно увеличит наши производственные мощности и позволит сохранить рост показателей заметно выше средних значений по рынку".

Победкин подчеркнул, что "на сегодня все инвестиционные программы, под которые привлекались средства в ходе IPO, запущены и находятся на разных стадиях реализации".

В пресс-релизе напоминается, что в феврале 2024 года компания провела IPO, в ходе которого привлекла 1,15 млрд рублей. Компания разместила на Московской бирже 121 052 700 акций (13,14% от акционерного капитала) по верхней границе ценового диапазона - 9,5 рубля за акцию,

"После проведения IPO в феврале 2024 года эмитент использовал созданный им стабилизационный фонд для поддержания котировок своих акций. В рамках стабилизации было выкуплено 17 920 200 акций. Средняя цена выкупа – 8,364 рубля за акцию", - сообщили в компании.

ООО "Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) – основная операционная компания АГК . В 2023 году предприятие реализовало 2,39 млн декалитров (дал) продукции, что почти в 1,8 раза больше, чем годом ранее (1,36 млн дал). Объем продаж в 2023 году (с учетом НДС и акциза) вырос почти в 1,9 раза, до 11,2 млрд рублей против 5,97 млрд рублей соответственно.

Завод входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион РФ, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.