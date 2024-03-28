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ВВП Великобритании в IV квартале сократился на 0,3%

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Экономика Великобритании в четвертом квартале 2023 года сократилась на 0,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS), представившего окончательные данные.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, также предполагал спад на 0,3%.

В третьем квартале прошлого года ВВП Великобритании уменьшился на 0,1%.

Снижение ВВП по итогам двух кварталов подряд означает, что экономика находится в рецессии. Техническая рецессия в Британии отмечена впервые со времен пандемии COVID-19 в 2020 году.

Высокая инфляция и стоимость заимствования, а также слабый внешний спрос, негативно повлияли на деловую активность в стране. Потребительские расходы в Британии в октябре-декабре уменьшились на 0,1%, государственные расходы - выросли на 0,1%, валовые капиталовложения увеличились на 0,9%.

Спад в промышленном секторе составил 1,1%, в строительном - 0,9%, в сфере услуг - 0,1%.

Британский ВВП в четвертом квартале снизился на 0,2% в годовом выражении, тогда как в третьем квартале был отмечен рост на 0,2%. Окончательная оценка совпала с предварительной и прогнозом рынка.

По итогам всего 2023 года ВВП Великобритании увеличился на 0,1%.

ONS Великобритания
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