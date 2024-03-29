Рубль стабилен относительно доллара и юаня под влиянием противоречивых факторов

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Доллар США и юань чуть подрастают на Московской бирже на старте торгов в пятницу, рубль стабилен в условиях влияния разнонаправленных факторов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара составил 92,595 руб. (+9,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Доллар при этом оказался на 33,22 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,9 коп. - до 12,723 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта потеряла поддержку компаний-экспортеров в связи с завершением налоговых выплат марта: компании в четверг перечисляли в бюджет единый налоговый платеж, в сумму которого вошли НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ и квартальный НДД. Общий объем налоговых выплат, по оценке аналитиков, мог составить 2 трлн рублей.

При этом позитивно на российскую валюту влияют подскочившие вверх цены на нефть. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,47 за баррель, что на 1,63% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена майских фьючерсов на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,1 за баррель, что на 2,24% выше относительно итогового значения предыдущей сессии.

Участники рынков постепенно сокращают торговую активность, так как в пятницу, 29 марта, биржи США, Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии закрыты в связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница).

В этот же день состоится выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла.

Американские фондовые индексы завершили с незначительными колебаниями торги в четверг, инвесторы оценивали макроэкономические статданные и новости крупных компаний.

Экономика США в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 3,4% в пересчете на годовые темпы, говорится в окончательном отчете министерства торговли страны. Ранее сообщалось о менее значительном подъеме - на 3,2%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра ранее объявленной оценки.

Тем временем член совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) Кристофер Уоллер заявил, что устойчивость инфляции и высокие темпы роста занятости в США говорят в пользу мнения, что американскому ЦБ не стоит спешить со снижением базовой процентной ставки.

Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона на утренних торгах в пятницу немного прибавляют. Японский Nikkei 225 растет на 0,48%, китайский CSI 300 - на 0,07%, южнокорейский Kospi - на 0,07%. При этом фьючерс на американский индекс S&P 500 снижается на 0,08%.