ЦБ РФ в 2023 г. получил 140 млрд руб. прибыли благодаря переоценке ценных бумаг

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Банк России в 2023 году вернулся к прибыли, получил 140,4 млрд рублей, следует из годового отчета ЦБ.

Ранее сообщалось, что убыток в 2022 году составил 721,7 млрд рублей, что в 27 раз больше убытка 2021 года (26,3 млрд рублей).

Основным фактором формирования прибыли в 2023 году является положительная переоценка ценных бумаг (в 2022 году была отрицательная переоценка), отмечается в отчете.

Чистые доходы ЦБ от операций с ценными бумагами, иностранной валютой и драгоценными металлами в 2023 году составили 161,2 млрд рублей, тогда как в 2022 году рег‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​улятор отразил расходы по этим операциям в 670,8 млрд рублей.

Согласно закону о ЦБ, Банк России перечислит 75% прибыли 2023 года (105,3 млрд рублей) в федеральный бюджет.

Оставшаяся прибыль (35,1 млрд рублей) направляется на покрытие убытков прошлых лет (17,5 млрд рублей), социальный и резервный фонды ЦБ (1,4 и 16,1 млрд рублей соответственно).

ЦБ в 2023 году увеличил расходы на содержание служащих почти на 13% - до 151,2 млрд рублей. Среднесписочная численность сотрудников Банка России в 2023 году выросла на 662 человека (1,5%) и составила 45 230 служащих.