"Россети" увеличили прибыль по РСБУ в 2023 году до 320,4 млрд руб.

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Чистая прибыль реорганизованного в прошлом году ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (сокращенно - "Россети") по РСБУ за 2023 г. составила 320,39 млрд руб. против 54,2 млрд руб. годом ранее, сообщается в отчетности компании.

Такой показатель сложилс‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​‌‌​я за счет "бумажной" статьи прочих доходов и расходов, на которые обычно приходится переоценка акций "дочек". Так, прочие доходы составили 289,75 млрд руб. против 14,42 млрд руб. в 2022 г., расходы - 88,28 млрд руб. против 20,19 млрд руб.

Как уточнила компания в пресс-релизе, скорректированная чистая прибыль (без учета переоценки финвложений, которая составила 253,5 млрд руб.) в прошлом году равнялась 66,9 млрд руб., что на 7,7% больше аналогичного показателя 2022 года.

Выручка компании за период достигла 326,23 млрд руб. (+28,7%), себестоимость продаж - 184,86 млрд руб. (+6%). Валовая прибыль в итоге составила 141,37 млрд руб. после 79,08 млрд руб. годом ранее.

Компания отразила в отчетности увеличение краткосрочных заемных средств с 22,24 млрд руб. на конец 2022 года до 43,08 млрд руб. на конец 2023 года. Объем кредиторской задолженности составил 178,32 млрд руб. после 85,87 млрд руб. годом ранее, дебиторской - 130,13 против 99,32 млрд руб.

Как сообщается в пресс-релизе, EBITDA по РСБУ компании за прошлый год увеличилась с 130,3 до 171,6 млрд руб.

"Россети" - реорганизованная в начале года сетевая компания, структуры которой управляют магистральными и распределительными сетями. Доля участия РФ в капитале компании составляет не менее 75% плюс 1 акция.