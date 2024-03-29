Рынок акций РФ превысил 3330п по индексу МосБиржи во главе с "Аэрофлотом"

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу продолжил плавный подъем, несмотря на отсутствие внешних ориентиров из-за выходного дня на Западе в связи со Страстной пятницей; индекс МосБиржи превысил 3330 пунктов, завершив неделю в "плюсе". Лидировали бумаги "Аэрофлота" (+5,1%), обновили максимумы "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,7%) после выхода годового отчета по РСБУ; раллировали на дебютных торгах после размещения акции "Европлана" (+8,6%) на высоких оборотах торгов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3332,53 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1136,91 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 просел до 92,28 рубля (-0,23 рубля).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 1,8-2,1%, доллар подешевел на 0,52 рубля.

Новость дополняется