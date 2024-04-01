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Вступила в силу обязанность банков обеспечить переводы между юрлицами в СБП

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки с 1 апреля обязаны обеспечить возможность b2b-переводов (между юридическими лицами и индивидуальным предпринимателями) в Системе быстрых платежей.

Соответствующее указание ЦБ, которое вносит изменения в положение "О платежной системе Банка России" (732-П), было опубликовано в марте 2023 года. Пилотная группа банков и компаний приступили к тестированию сервиса в начале 2022 года.

Сервис позволит предпринимателям выполнять и получать оплату мгновенно в круглосуточном режиме, без выходных и праздников. Теперь при переводах между разными банками не нужно будет дожидаться начала платежного дня, чтобы провести оплату за товар или услугу. Платежное поручение представляет собой QR-код или ссылку. Перейдя по ней (или отсканировав код), клиент через свое банковское приложение просто по клику подтверждает платеж через СБП со своего бизнес-счета, сообщили в Делобанке, участвовавшем в пилоте.

Ассоциация банков России (АБР) в октябре 2023 года обратилась к ЦБ с просьбой перенести на год применение санкций в отношении банков, которые не смогут к 1 апреля 2024 года внедрить сервис b2b-переводов через СБП, сообщал "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо АБР. Основные опасения участников рынка были связаны с мгновенностью переводов, что, по их мнению, создает дополнительные риски ввиду невозможности оперативно идентифицировать получателя платежа в рамках процедур по борьбе с отмыванием.

Система быстрых платежей ЦБ была запущена в пилотном режиме в январе 2019 года, в полном масштабе - 28 февраля того же года. Система позволяет по номеру телефона переводить средства между счетами в разных банках (C2C-операции), оплачивать товары и услуги (C2B-операции) и получать возвраты в случае отказа от покупки или же выплаты от компаний клиенту в виде перевода на брокерский счет, страховые выплаты и т.д. (В2С-операции).

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