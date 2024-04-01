Рубль слабо меняется к доллару и юаню с учетом спокойного внешнего фона

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Доллар США и юань меняются незначительно на Московской бирже утром в понедельник, рубль не проявил активности с учетом отсутствия ощутимых как негативных, так и позитивных сигналов.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,36 руб./$1 (-11,75 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 0,35 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 2,1 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта в понедельник на старте торгов меняется в узком диапазоне на фоне некоторого затишья на глобальных рынках. Многие ведущие мировые биржи закрыты с конца предыдущей недели из-за пасхальных праздников (Страстной пятницы и Пасхального понедельника). Внешнее спокойствие также не нарушили и новостные потоки. Нефтяные котировки подрастают сдержанно.

Окрепший по итогам марта и первой четверти года сырьевой рынок продолжил демонстрацию оптимизма на старте второго квартала. Ряд стран ОПЕК+ в начале марта объявил о продлении дополнительных добровольных сокращений нефтедобычи. Ограничения, которые вступили в силу с 1 января на первый квартал, будут действовать до конца июня. Россия в апреле снизит добычу нефти на 350 тыс. б/с - до 9,1 млн б/с, а экспорт - на 121 тыс. б/с.

На первый квартал ряд стран ОПЕК+ объявила о намерении дополнительно добровольно снизить добычу на 1,7 млн б/с, а Россия - снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 0,5 млн б/с.

Участники альянса обосновали принятие решения о продлении ограничений на II квартал необходимостью поддержания стабильности и баланса мирового нефтяного рынка. Выпавшие дополнительные объемы впоследствии будут постепенно восстановлены в зависимости от рыночных условий.

Не прозвучало лишь заявления от Ирака, который в первом квартале обещал снизить нефтепроизводство на 223 тыс. б/с. Однако в январе добыча нефти в стране, по данным ОПЕК, составила 4,194 млн б/с при разрешенном уровне с учетом добровольных сокращений в примерно 4 млн б/с. Тогда в министерстве нефти Ирака сообщили, что проверят данные о превышении установленной квоты и в случае их подтверждения компенсируют объемы в течение последующих четырех месяцев.

После такого шага ОПЕК+ Минэнерго США повысило на $5 за баррель прогноз цены на нефть Brent и на 2024, и на 2025 годы. На 2024 год прогноз цены нефти сорта Brent увеличен с $82,42/барр. до $87/барр., на 2025 год - с $79,5/барр. до $84,8/барр.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,30 за баррель, что на 0,34% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $83,49 за баррель, что на 0,38% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в понедельник преимущественно торгуются разнонаправлено: китайский CSI 300 вырос 1,53%, японский Nikkei 225 опустился на 1,26%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,31%. Биржи Австралии и Гонконга не работают из-за Пасхи. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавил 0,11%.

В понедельник инвесторы ждут публикации индексов деловой активности в промышленном секторе США за март. Данные являются важным экономическим показателем.