Аэропорт "Внуково" повысил тарифы для российских авиакомпаний на 8%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Внуково" повысил основные тарифы на обслуживание российских авиакомпаний в этом году на 8%.

Согласно данным на сайте аэропорта, сбор за взлет-посадку увеличился с утвержденных в прошлом году 278 рублей до 300 рублей за тонну максимальной взлетной массы (МВМ) воздушного судна, за авиационную безопасность – с 264 до 284 рублей за тонну МВМ.

Плата за предоставление аэровокзала на внутренних воздушных линиях выросла с 92 до 100 рублей на одного пассажира, на международных линиях – со 130 до 140 рублей. Тариф за обслуживание пассажиров на внутренних рейсах поднялся с 99 до 107 рублей за человека, на зарубежных – со 111 до 120 рублей.

Для иностранных авиакомпаний "Внуково" также подняло тарифы. Сбор за взлет-посадку вырос на 5,1%, с $11,8 до $12,4 за тонну МВМ, за авиабезопасность – на 5,6%, с $7,2 до $7,6 за каждого убывающего пассажира старше 2 лет. Сбор за пользование аэровокзалом увеличился на 5,2% до $10,1.

Минимальный сбор "Внуково" для воздушных судов бизнес-авиации с МВМ менее 50 тонн и вместимостью менее 20 кресел поднялся на 4,8% до $550 за каждое судно.

Крупнейшие базовые авиакомпании "Внуково" – "Победа" (входит в группу "Аэрофлот"), "ЮТэйр", AZUR air, среди обслуживаемых иностранных – Turkish Airlines, AZAL, Armenia, Emirates.