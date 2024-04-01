Газпромбанк вышел из капитала ВИЭ-структур "Росатома"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Структура Газпромбанка больше не является акционером "ВетроОГК-2" – компании "Росатома", развивающей проекты строительства ветряных электростанций, следует из ее отчетности.

"ГПБ-Ветрогенерация" вошло в капитал "ВетроОГК-2" в 2021 году. Еще в 2022 году "ГПБ-Ветрогенерация" принадлежало 49,5% в капитале АО. Но, согласно отчетности за 2023 год, с 9 ноября прошлого года акционерами структуры являются уже исключительно компании "Росатома" – сама госкорпорация, "НоваВинд" и "АтомКапитал".

"Банк вышел из проекта, продав свою долю, и планирует продолжать финансирование и инвестирование проектов возобновляемых источников энергии, так как видит востребованность этого вида энергии со стороны инвесторов", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка в ответ на соответствующий запрос.

"ВетроОГК-2" подконтрольно ветроэнергетическому дивизиону "Росатома" - компании "НоваВинд" - и является оператором ВЭС. Компания ранее выиграла конкурс на право строительства объектов ВИЭ на 1 ГВт в период до 2027 гг.

Ранее структура ГПБ также входила и в капитал первой "ВетроОГК", но в 2021 году, судя по отчетности, вышла из него. Первая "ВетроОГК" (также подконтрольная "НоваВинду") в прошлом выиграла проекты ВИЭ на 660 МВт и, как сообщается на сайте дивизиона, все их построила и ввела.

У "НоваВинда" также есть еще одна подконтрольная структура – "ВетроОГК-3". Пока у этой компании нет персонала, "НоваВинд" – ее единственный акционер. Согласно ее отчетности, компания является оператором инвестпроекта строительства ВЭС в 2025-2027 гг. В рамках проекта предполагается строительство Новолакской ВЭС в Дагестане на 300 МВт с вводом в 2025 году, а также "перспективных объектов ветрогенерации с установленной мощностью 140-165 МВт" и вводом в 2026 году.

Ранее в марте "НоваВинд" и ГПБ в ходе "Атомэкспо" подписали соглашение "о взаимодействии в рамках организации финансирования проектов по строительству ветроэлектростанций" общей мощностью 460 МВт. Как уточнялось в пресс-релизе, предметом соглашения стало "установление базовых условий взаимодействия сторон в целях дальнейшего кредитования строительства ветроэлектростанций в период с 2025 по 2027 гг. в рамках выполнения обязательств по договорам о предоставлении мощности квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии".

Как отмечал тогда глава "НоваВинда" Григорий Назаров, компания уже ввела в эксплуатацию девять ветропарков суммарной мощностью более 1 ГВт.