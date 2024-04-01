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Дисконт Urals/Brent в марте чуть снизился - до $17,1 за баррель

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к снижению днем в понедельник, дисконт Urals/Brent в марте снизился до $17,1 за баррель.

К 14:18 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (на 0,17%), до $86,85 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,1 (на 0,12%) - до $83,07 за баррель.

NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", в марте цена на нефть Urals (FOB) составила $68,341 за баррель по сравнению с $66,33 за баррель в феврале, а дисконт к Brent - $17,1 за баррель (в феврале - $17,57/баррель). Так, дисконт в порту Приморск (FOB) составил $16,99 за баррель к Brent по сравнению с $17,68 за февраль. Стоимость Urals в Приморске в марте при этом увеличилась до $68,5 за баррель по сравнению с $66,2 за баррель в феврале.

Цена нефти Brent по данным Argus в марте выросла до $85,4 за баррель против $83,9 за баррель в феврале.

Дисконты на нефть Urals в порту Новороссийск обычно чуть меньше, чем в Приморске, однако в марте дисконт составил $17,2/б в против $17,45 в феврале, а цена в рассматриваемом периоде составила $68,24 против $66,45 в феврале.

По данным Argus, стоимость российской Urals в индийских портах (DAP West Coast India) в марте увеличилась до $81,66 за баррель по сравнению с почти $80,1 за баррель в феврале, а дисконт к Brеnt чуть уменьшился- с $3,79 за баррель до $3,78 за баррель.

Цена другого сорта российской нефти - ESPO, продаваемого из порта Козьмино на востоке страны - увеличилась до $78,7 за баррель по сравнению с $76,5 в феврале, а дисконт вырос на $1 за баррель с $3,6/барр. до $4,68 за баррель.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах+стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (предлагает брать данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

Таким образом, по итогам марта цена Brent за минусом установленного дисконта ($65,4 за баррель) меньше котировки Urals FOB, увеличенной на $2 за баррель ($70,34 за баррель), и для расчета налогов будет использоваться цена в $70,34 за баррель.

Прогнозный дисконт к Brent недавно был ретроспективно изменен с $15 на $20 за баррель. Таким образом, в январе для расчета нефтяных налогов будет использоваться котировка Urals - $64,139 за баррель (а не $60,26 за баррель), в феврале - $68,33 (а не $63,9 за баррель).

Участники рынка также ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.

Argus Brent Urals WTI ОПЕК ФАС
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