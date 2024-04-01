Биржевая торговля сахаром в РФ в I квартале выросла в 2 раза до 139,7 тыс. т

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Биржевая торговля сахаром в РФ в первом квартале 2024 года составила 130,712 тыс. тонн, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Союзроссахар со ссылкой на данные Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу Московская биржа) и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В марте на биржах было реализовано 41,82 тыс. тонн сахара, что на 13 тыс. тонн меньше, чем в феврале. При этом в годовом выражении мартовский показатель оказался на 10 тыс. тонн больше.

По данным НТБ, средний внебиржевой индекс сахара в марте в Южном федеральном округе составил 60 480 рублей за тонну, в Центральном – 61 118 рублей, в Приволжском – 62 143 рубля за тонну. Ежедневные внебиржевые региональные индексы сахара рассчитываются на основании внебиржевых договоров, регистрируемых на НТБ.

Как сообщалось, по данным ФАС, в 2023 году на биржах было продано 261 тыс. тонн сахара, что почти в два раза больше, чем в 2022 году.