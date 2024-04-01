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S&P по просьбе казахстанского ForteBank отозвало его рейтинги

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги казахстанского ForteBank, а также рейтинг по национальной шкале по просьбе финучреждения, говорится в сообщении агентства.

S&P в марте подтвердило рейтинги ForteBank на уровне "BB-/B", прогноз по ним изменило на "позитивный" со "стабильного". Рейтинг банка по национальной шкале был повышен с "кzА-" до "кzА".

"Мы благодарны S&P за долгосрочное сотрудничество. Как показывает сегодняшняя ситуация, банку достаточно иметь рейтинги от двух агентств, чтобы подтвердить свою кредитоспособность и устойчивость для клиентов, акционеров и инвесторов. Рейтинги ForteBank от двух международных агентств Moody's и Fitch в полной мере отражают высокие финансовые показатели банка, выбранную бизнес-модель и перспективы развития банка на рынке", - привела пресс-служба банка слова председателя правления Бекжана Пирматова.

В августе 2023 года Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ForteBank с "ВВ-" до "ВВ", рейтинг устойчивости - "bb-" до "bb", рейтинг по национальный шкале - с "A-(kaz)" до "A(kaz)". Прогноз по рейтингам - "стабильный".

Moody's в ноябре прошлого года улучшило прогноз по рейтингам ForteBank до "позитивного", подтвердив рейтинг по депозитам в национальной и иностранной валюте на уровне "Ba2".

Крупнейшими акционерами ForteBank являются известный казахстанский бизнесмен Булат Утемуратов (81,82%) и его сын Алидар Утемуратов (7,5%).

По данным Нацбанка Казахстана, ForteBank на 1 марта 2023 года занимал 5-е место по объему активов среди 21 банка республики.

Fitch Moodys SP SP Global Ratings Казахстан ForteBank S&P
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