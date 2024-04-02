В начале торгов индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,2%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций открылись ростом цен большинства blue chips на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (цена Brent превысила $88 за баррель) и сохраняющихся дивидендных ожиданий; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили по 0,2% во главе с бумагами Polymetal.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3369,04 пункта, индекс РТС вырос на 0,2% до 1149,67 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подорожал на 13 копеек, до 92,28 рубля.

Подорожали акции Polymetal (+1,4%), "Интер РАО" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,9%), ВТБ (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), ОК "Русал" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), "ММК" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), "МТС" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "ТКС Холдинг" (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), расписки OZON (-0,4%), бумаги "НЛМК" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%).

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3350-3370 пунктов. Российский рынок растет уже шестой день подряд, поэтому можно допустить небольшое снижение в ближайшие дни. Рост акций Сбербанка на ожиданиях рекомендаций по дивидендам должен частично нивелировать коррекцию в других бумагах, полагает аналитик.

Акции АФК "Система" продолжают подъем на ожиданиях IPO своих дочерних компаний. На данный момент бумаги холдинга торгуются вблизи максимумов 2022 года, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник на "Мосбирже" приостановлены торги акциями "Норникеля" в рамках процедуры дробления бумаг с коэффициентом 1:100; торги возобновятся 8 апреля. Дробление бумаг ГМК может придать импульс росту котировок акций "Норникеля" после возобновления торгов. ГК "Астра" во вторник раскроет результаты за 2023 год по МСФО.

Накануне инвесторы позитивно восприняли опубликованное Банком России резюме обсуждения ключевой ставки. По оценке регулятора, в последние месяцы происходит снижение инфляционного давления, хотя и не так стремительно, как в конце 2023 года. На последнем заседании его участники рассматривали возможность лишь сохранения ключевой ставки на уровне 16,0%. Золото обновило исторический максимум, позитивная динамика может продолжиться в ближайшие дни за счет покупок центральных банков и потенциального усиления инвестиционного спроса.

Президент поручил правительству разработать до 1 сентября нацпроект, в котором предусматривается, что темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения в 2025-2030 годах в два раза превысят темпы роста ВВП, напомнили эксперты. На финансирование этой цели планируется направить из бюджета 700 млрд рублей. В этой связи позитивная динамика в акциях IT-компаний может продолжиться в ближайшее время. Акции "Ростелекома" также могут получить поддержку от позитивной динамики в IT-секторе, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Расписки Х5 Group (-2,4%) снижаются после объявления о приостановке торгов этими инструментами на "Мосбирже" с 5 апреля из-за подачи Минпромторгом заявления о приостановке корпоративных прав компании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, тем не менее не исключаем дальнейшего снижения котировок X5 Group вплоть до фактической приостановки торгов бумагами", - полагают в "Цифра брокер".

В США накануне снизились индексы Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,1%).

Ключевой показатель инфляции в США, отслеживаемый Федеральной резервной системой, - индекс PCE Core - в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет Минтруда США о безработице за март, который опубликуют в пятницу.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Гонконгский рынок, открывшийся после длительных праздников, уверенно растет, отыгрывая опубликованные в выходные данные об увеличении промышленной активности в Китае.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов впервые за пять месяцев.

Инфляция в Южной Корее в марте осталась на уровне предыдущего месяца - 3,1% в годовом выражении, сообщило во вторник статистическое ведомство страны. Таким образом, инфляция держится на максимуме с декабря. Рост потребительских цен в помесячном выражении в марте замедлился до 0,1% с февральских 0,5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,8% до $88,1 за баррель (+0,5% накануне), майские фьючеры на WTI к этому моменту дорожали на 0,9% до $84,41 за баррель (+0,7% в понедельник).

Поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, отмечает MarketWatch.

Нефтяной рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.