Ритейлер "Верный" в 2023 году увеличил чистую прибыль почти в 3 раза

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер "Верный" – ООО "Союз св. Иоанна Воина", – управляющий сетью магазинов "у дома", увеличил в 2023 году выручку по РСБУ на 5,8% до 123,8 млрд рублей. Чистая прибыль за 2023 год выросла в 2,9 раза и составила 220,23 млн рублей, говорится в отчетности компании.

Валовая прибыль компании в прошлом году повысилась на 2,3% до 29,5 млрд рублей. Убыток от продаж снизился до 188,5 млн рублей с 1,23 млрд рублей годом ранее.

Коммерческие расходы снизились на 1,3% до 29,7 млрд рублей.

Первые магазины "Верный" были открыты в конце октября 2012 года в Москве и Санкт-Петербурге, в настоящее время сеть представлена в ряде других регионов.

Под управлением компании находится более 1 тыс. магазинов.