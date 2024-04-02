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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 18:39

Рынок акций РФ по итогам торгов вторника превысил 3370п по индексу МосБиржи

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом фактором поддержки выступала дорожающая нефть (Brent протестировала $89 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3370 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, в лидерах роста выступили бумаги золотодобывающих компаний Polymetal (+5%) и ПАО "Полюс" (+3,9%) на фоне рекордных цен на золото. Во "втором эшелоне" лидировали на высоких оборотах бумаги "Русснефти" (+16,5%), обновившие максимум с января 2021 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3371,29 пункта (+0,2%, пик сессии - 3375,69 пункта), индекс РТС - 1147,95 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 вырос до 92,51 рубля (+0,37 рубля).

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