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Авиакомпания NordStar в 2023 году увеличила выручку на четверть

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - АО "Авиакомпания "Нордстар" (NordStar) в 2023 году снизило чистую прибыль по РСБУ на 6,3% в сравнении с 2022 годом, до 1,639 млрд рублей, при этом выручка выросла на 26,1% до 18,4 млрд рублей, говорится в отчете перевозчика.

Рост выручки компания объясняет увеличением программы полетов на 26% относительно уровня 2022 года. По ее данным, общий налет в сегменте регулярных рейсов в 2023 году вырос на 8%, в чартерах – на 25%. За прошлый год "Нордстар" перевезла более 1,26 млн пассажиров, что на 16% выше уровня 2022 года.

Себестоимость снизилась на 19,2% до 17,32 млрд рублей, а валовая прибыль выросла в 15 раз до 1,09 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 808,37 млн рублей против убытка 278,96 млн рублей в 2022 году.

АО "Авиакомпания "Нордстар" создано в 2008 году на базе ОАО "Авиакомпания "Таймыр". Базовые аэропорты – "Домодедово" (Москва), "Емельяново" (Красноярск) и "Алыкель" (Норильск).

Авиакомпания "Нордстар" NordStar
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