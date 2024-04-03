Инкерманский завод марочных вин в 2023 году снизил чистую прибыль более чем в 184 раза

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Инкерманский завод марочных вин" (ИЗМВ, Севастополь) в 2023 году получило чистую прибыль по РСБУ в размере 5,28 млн рублей против 974,3 млн рублей в 2022 году, говорится в отчетности компании.

Выручка предприятия снизилась на 8% до 1,878 млрд рублей при сокращении себестоимости продаж на 6,5% до 1,568 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 14,9% до 310,1 млрд рублей, а убыток от продаж составил 48,8 млн рублей против 21,8 млн рублей прибыли в 2022 году.

Завод увеличил коммерческие расходы на 2,9% до 180,1 млн рублей, управленческие – на 6,7% до 178,8 млн рублей.

Аукцион по продаже винодельческого комплекса, который ранее ООО "ИЗМВ" арендовал у города, состоялся во втором квартале 2023 года. Победитель – ООО "ИЗМВ" - выполнил обязательства по договору с департаментом по имущественным и земельным отношениям Севастополя на сумму 533,5 млн рублей, уточняли "Интерфаксу" в управлении информационной политики Севастополя.

В июне 2023 года стало известно, что банк "Россия" профинансирует реконструкцию завода общей стоимостью 5 млрд рублей. Подписано соответствующее трехстороннее соглашение, параметры проекта не озвучивались, срок реализации ориентировочно составит три года.

Инкерманский завод марочных вин был создан в 1961 году на базе подземных выработок строительного камня – известняка, использовавшегося для послевоенного восстановления Севастополя.

ООО "ИЗМВ" с июля 2019 года на 100% принадлежит АО "Оптима" (Санкт-Петербург).

Согласно отчетности компании, в 2022 году ИЗМВ увеличил чистую прибыль к уровню 2021 года на 59,9% до 974,3 млн рублей.