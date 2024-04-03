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В комитете ОПЕК+ обсудили влияние на цены ближневосточной напряженности

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Увеличение геополитических рисков на Ближнем Востоке усилило рост нефтяных котировок, в ОПЕК+ отметили эти факторы в ходе обсуждения ситуации на мировом рынке на заседании министерского комитета альянса (JMMC) в среду, сообщил вице-премьер Александр Новак телеканалу "Россия 24".

"Мы обсуждали ситуацию в целом на рынке и факторы, которые, так или иначе, влияют на баланс спроса и предложения, в том числе это рост экономики, триггеры на Ближнем Востоке. Эта напряженная ситуация, так или иначе, влияет на рынок, и мы это видим сегодня: рыночная ситуация реагирует в ценовом факторе, сегодня цены на нефть поднялись уже до $89 (за баррель). Это стандартная ситуация, когда рынок реагирует на геополитические факторы", - сказал он.

По его словам, участники заседания министерского комитета также отметили высокое исполнение сделки ОПЕК+, а также договорились о продолжении мониторинга ситуации на рынке.

Новак добавил, что "все страны подтвердили свои дополнительные добровольные обязательства по сокращению квоты" на второй квартал. "Россия исполняет свои обязательства в полном объеме", - подчеркнул вице-премьер.

Следующее заседание JMMC состоится 1 июня. В этот же день, по данным источника "Интерфакса", пройдет полноформатная встреча ОПЕК+.

ОПЕК Александр Новак JMMC Ближний Восток
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