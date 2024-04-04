"Союзплодоимпорт" в 2023 году увеличил выручку на 16,2%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Федеральное казенное предприятие (ФКП) "Союзплодоимпорт", правообладатель популярных брендов российской водки (Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская" и др.), в 2023 году получило выручку в размере 330,7 млн рублей, что на 16,2% больше, чем в 2022 году (284,5 млн рублей), сообщается в отчетности компании.

Прибыль от продаж выросла до 147,9 млн рублей со 118,5 млн рублей, чистая прибыль снизилась до 112,7 млн рублей со 118,1 млн рублей в 2022 году.

ФКП "Союзплодоимпорт" создано распоряжением правительства РФ в декабре 2001 года. Оно является правообладателем более 140 товарных знаков на алкогольную, спиртосодержащую и пищевую продукцию, прежде всего на популярные водки Stolichnaya, Moskovskaya, "Русская", "Сибирская", "Старка" и др., шампанское "Советское", а также наименования места происхождения товара (НМПТ) "Русская водка".

Предприятие также ведет судебные разбирательства, в ходе которых отстаивает права РФ на эти бренды за рубежом. Спор вокруг популярных российских водочных брендов, прежде всего Stolichnaya и Moskovskaya, идет с 2003 года между ФКП "Союзплодоимпорт" и компанией Spirits International (SPI), созданной бизнесменом Юрием Шефлером. Его причиной является то, что во многих странах мира право на эти товарные знаки принадлежит SPI и дистрибьюторам. Это затрудняет экспорт водки из РФ под советскими брендами.

Согласно отчетности компании, в 2023 году сумма судебных, юридических и нотариальных расходов составила 52,4 млн рублей, расходы по переводу документов – 497 тыс. рублей.

В пояснении к годовой отчетности компания также сообщила об очередном витке судебного спора с экс-акционерами "ЮКОСа" по поводу 18 товарных знаков, прежде всего, Stolichnaya и Moskovskaya в странах Бенилюкс.

Как сообщалось, по решению суда эти бренды в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге были арестованы в пользу бывших акционеров нефтяной компании в качестве компенсации ущерба на $50 млрд по иску против РФ. ФКП оспорило это решение.

Как говорится в пояснении к отчетности, 22 марта этого года Верховный суд Нидерландов отклонил кассационную жалобу ФКП с требованием отменить арест. "ФКП "Союзплодоимпорт" не согласно с вынесенным решением и намерено предпринять все меры для сохранения товарных знаков", - сообщается в документа.

Вместе с тем, продолжает компания, представитель бывших акционеров "ЮКОСа" после вынесения Верховным судом Нидерландов решения распространил пресс-релиз, в котором утверждает, что это решение дает возможность выставить права на товарные знаки на продажу. "Таким образом, существует угроза утраты в 2024 году товарных знаков, правообладателем которых на территории Бенилюкса является ФКП "Союзплодоимпорт", что может повлечь в 2024 году убытки", - говорится в документе.