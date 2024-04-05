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Аналитики Jefferies и RBC повысили прогнозные котировки акций Meta

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Аналитики двух инвесткомпаний подняли прогнозные котировки для акций Meta (признана в России экстремистской организацией и запрещена), ссылаясь на оптимизм в отношении роста доли компании на рынке интернет-рекламы, сообщает CNBC.

Jefferies улучшил оценку до $585 с $550, RBC Capital - до $600 с $565.

На закрытие торгов в четверг акции Meta стоили $510,92.

Среди почти 50 аналитиков, которые дают рекомендации для бумаг компании, прогноз котировок от RBC является самым высоким наряду с оценками Wells Fargo и First Shanghai, по данным FactSet.

Рыночная стоимость Meta выросла почти на 47% с начала 2024 года после того, как в 2023 году она взлетела практически втрое. Для сравнения, фондовый индекс Nasdaq Composite в этом году прибавил чуть более 7%.

Meta Jefferies RBC Capital
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