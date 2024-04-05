Рынок акций РФ в пятницу скорректировался ниже 3400п по индексу МосБиржи

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу умеренно скорректировался вниз из-за фиксации недельной прибыли игроками на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, фактором поддержки выступила подорожавшая нефть из-за эскалации геополитической напряженности на Ближнем Востоке (Brent превысила $91 за баррель). Индекс МосБиржи не смог удержать рубеж 3400 пунктов, при этом в лидерах отката выступили перегретые ранее бумаги "Русала" (-2,4%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3395,37 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1155,91 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,8%.

Доллар к 18:50 по Москве вырос до 92,54 рубля (+0,3 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,7-1,9%, доллар подрос на 0,06 рубля.

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