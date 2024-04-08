Чистый оборот Lamoda в 2023 году вырос на 30% до 132,5 млрд рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Ритейлер в сфере моды Lamoda в 2023 году увеличил чистый оборот (NMV, стоимость всех покупок, сделанных на Lamoda в РФ, Белоруссии и Казахстане, включая НДС, сервисные сборы, плату за доставку, после учета возвратов и скидок - ИФ) на 30% до 132,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

При этом чистый оборот по модели маркетплейса за прошлый год вырос на 40% (абсолютный показатель не раскрывается). Средний чек по заказу составил 5 тыс. 121 рубль. Среднемесячная аудитория платформы оценивалась на уровне 14 млн пользователей.

EBITDA за год увеличилась на 10% и составила 11,8 млрд рублей.

На темпы роста показателя влияла активность инвестиций в ключевые направления, так как за прошедший год Lamoda вкладывала средства в развитие сети пунктов выдачи заказов, запуск офлайн-сети Lamoda Sport, продуктовую разработку и др.

В течение года компания начала работать с 800 новыми брендами, примерно половина из них пришлась на локальные бренды.

Количество собственных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) было увеличено на 30% до 775 пунктов. Учитывая партнерские ПВЗ, сеть составляет порядка 65 тыс. пунктов.

"Мы продолжим фокусироваться не только на динамике роста, но и на прибыльности бизнеса, а также на усилении наших конкурентных преимуществ – экспертности в сфере моды и лайфстайла, уникальности пользовательского опыта, контроле оригинальности и качества товаров, представленных на платформе", - приводятся в сообщении слова гендиректора Lamoda Максима Гришакова.

В конце 2023 года Lamoda начала открывать офлайн-магазины под брендом Lamoda Sport. В настоящий момент компания управляет 90 магазинами по всей России.

Lamoda начала работать в 2011 году как интернет-магазин. Сейчас это один из крупнейших в РФ ритейлеров в сфере моды, который включает онлайн-платформу и розничную сеть. На онлайн-платформе представлено более 10 млн товаров от 4-х тысяч мировых и локальных брендов. Розничная сеть Lamoda Sport включает более 90 магазинов по всей РФ.