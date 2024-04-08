Доля крупных банков в аукционах ОФЗ в марте составила 51,1%

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в марте по-прежнему были основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 51,1% всех размещений, на некредитные финансовые организации (НФО) в рамках доверительного управления - 29,7%, сообщается в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".

В январе, как и в последние месяцы 2023 года, основными покупателями были НФО (47,6%), доля СЗКО же составляла (35,2%), в декабре их доля была на уровне 37,9%, в ноябре - 16,4%. В феврале крупные банки вновь стали основными покупателям на первичном рынке ОФЗ, на них пришлось 53,7% всех размещений, на НФО в рамках доверительного управления - 30,9%.

В 2023 году СЗКО с начала года предъявляли основной спрос на аукционах Минфина, затем с октября по январь 2024 года тенденция изменилась - НФО в рамках доверительного управления занимали большую долю на аукционах ОФЗ.

С учетом продаж ОФЗ на вторичных биржевых торгах, СЗКО в марте приобрели ОФЗ на общую сумму 85,9 млрд рублей, за январь - февраль: 130 млрд рублей. Доля ОФЗ в их активах составляет 9,1%.