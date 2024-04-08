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Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за миром

Индекс МосБиржи поднялся к 3420 пунктам во главе с АФК "Система"

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры и высокой нефти (Brent торгуется вблизи $90 за баррель), индекс МосБиржи поднялся в район 3420 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года. В лидерах роста выступили акции АФК "Система" (+6,1%), обновившие пик с ноября 2021 года в ожидании финотчета за 2023 год.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3417,38 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1162,3 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 2,8%.

Доллар к 18:50 подрос до 92,59 рубля (+0,09 рубля).

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