В начале торгов индексы РТС и МосБиржи выросли на 0,1-0,2%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Во вторник торги на российском рынке акций открылись умеренным ростом цен большинства blue chips на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и попыток котировок нефти подрасти (Brent поднялась к $90,6 за баррель).

Индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,1-0,2% во главе с бумагами ПАО "Полюс" и Polymetal, подешевели акции АФК "Система" после выхода накануне вечером отчета за 2023 год.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,2% до 3424,57 пункта, индекс РТС вырос на 0,1 до 1163,3 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар подорожал на 1 копейку до 92,71 рубля.

Подорожали акции ПАО "Полюс" (+1,6%), Polymetal (+1%), ВТБ (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,2% "префы"), "Магнита" (+0,5%), Сбербанка (+0,4% и +0,5% "префы"), "АЛРОСА" (+0,3%), ОК "Русал" (+0,3%), "ТКС Холдинг" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Московской биржи" (+0,1%), "НОВАТЭКа" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Сбербанк в марте получил 128,5 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против 125,3 млрд рублей прибыли годом ранее; по итогам I квартала чистая прибыль банка увеличилась до 364 млрд рублей против 350,2 млрд рублей годом ранее.

Подешевели акции АФК "Система" (-7,7%), расписки OZON (-0,8%), бумаги "Аэрофлота" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Консолидированная выручка АФК "Система" в 2023 году по МСФО превысила 1 трлн рублей, увеличившись с 2022 года на 16,8%. Как сообщила корпорация, OIBDA группы в 2023 году составила 266,2 млрд рублей, чистый убыток АФК оказался на уровне 5,3 млрд рублей против 43,5 млрд рублей прибыли годом ранее. В компании объясняют размер показателя "консервативным подходом, применяемым группой при формировании резервов по финансовым вложениям в консолидированных финансовых результатах". Без учета влияния данного фактора прибыль составляет 6,2 млрд рублей.

Годовое собрание акционеров АФК "Система" пройдет 28 июня в форме заочного голосования; в повестку собрания, в том числе, включен вопрос о выплате дивидендов за 2023 год. Дата определения лиц, имеющих право на участие в собрании - 4 июня.

Как отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов, индекс МосБиржи во вторник будет проторговывать зону 3400-3450 пунктов.

"Рынок выглядит по-прежнему неплохо, и по нашему мнению, будет тяготеть в апреле к повышению в зону 3500+ пунктов, но локально может несколько сбавить ход после неплохого старта недели и ввиду смешанного внешнего фона", - полагает аналитик.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", Ozon во вторник раскрыл финансовые результаты по МСФО за 2023 год, на фоне чего нельзя исключать фиксации прибыли инвесторами. Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за март 2024 года. Темп роста потребкредитов в Сбербанке в марте ускорился до 1,4% с 1% в феврале. Статистика может стать неплохим краткосрочным драйвером для роста котировок акций Сбербанка, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций изменились всего на 0,03-0,04% в ожидании важных событий недели - выхода новых статданных о потребительской и производственной инфляции, индекса потребительского доверия Мичиганского университета и протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы.

Кроме того, 12 апреля стартует сезон отчетностей. В этот день свои финансовые показатели раскроют JPMorgan, Wells Fargo, Citigroup и Blackrock.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng растет на 0,7%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Инвесторы ждут в 11 апреля публикации данных о мартовской динамике потребительских цен и цен производителей в Китае, а 12 апреля - данных о его внешней торговле за март.

Участники рынков также оценивают заявления главы Минфина США Джанет Йеллен, сказавшей накануне, что она не исключает введения пошлин на китайский экспорт в сфере "зеленой" энергетики.

На нефтяном рынке утром во вторник цены слабо растут после спада накануне, поддержку котировкам оказывает отсутствие прогресса в переговорах о перемирии между Израилем и ХАМАС, пишет Trading Economics. К 10:01 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на 0,3%, до $90,62 за баррель (-0,9% накануне), майские фьючерсы на WTI дорожали на 0,2%, до $86,63 за баррель (-0,6% в понедельник).

Власти Израиля уже определили дату начала операции армии обороны Израиля в городе Рафахе на юге сектора Газа, сообщил в понедельник глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху.

Наземную операцию в Рафахе израильские власти считают одним из основных элементов операции по уничтожению ХАМАС, называя этот город последним оплотом группировки.