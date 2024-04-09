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Основное юрлицо Rostic's в 2023 году увеличило выручку на 17,1%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Сеть ресторанов быстрого питания ООО "Юнирест" (бренд Rostic's, ранее KFC) по итогам 2023 года увеличило выручку на 17,1% до 20,17 млрд рублей, говорится в отчетности юрлица по РСБУ.

В апреле 2023 года юрлицо (тогда называлось ООО "Ям Ресторантс Раша") было приобретено компанией "Смарт Сервис ЛТД", которая принадлежит Константину Котову и Андрею Осколкову на паритетной основе. Соответственно, финансовые показатели отображают результаты компании как при прежнем владельце Yam! Brands, так и при "Смарт сервисе".

Помимо ООО "Юнирест", "Смарт сервис" в прошлом году также приобрел 215 ресторанов KFC у ресторанного холдинга AmRest.

Валовая прибыль выросла за год на 34,7% и составила 14,96 млрд рублей. Коммерческие расходы за прошедший год увеличились на 9,7% до 7,1 млрд рублей.

Чистая прибыль по итогам 2023 года повысилась в 2,75 раза до 3,54 млрд рублей.

В 2023 году ООО заплатило налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 35,8 млн рублей.

Юнирест Rostic's KFC Смарт Сервис ЛТД
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